Kardan kapanan Seydişehir-Derebucak yolu trafiğe açıldı

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Konya’nın Seydişehir ilçesinde geçtiğimiz Kasım ayında yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatılan yol, 5 ay sonra yeniden trafiğe açıldı.

Yoğun kar yağışı nedeni ile geçtiğimiz Kasım ayında Taraşcı Mahallesinden itibaren araç trafiğine kapatılan ve karayolları ağında bulunan SeydişehirDerebucak Karayolunda yer yer 1 metreyi bulan kar, karayolları ekiplerinin yaptığı kürüme ve püskürtme çalışması sonrası temizlenerek karayolu yeniden araç trafiğine açıldı.

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