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Konya’da bir mahalleye karantina kararı

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir mahalle korona virüs şüphesiyle önlem almak amacıyla karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.

Konya’da bir mahalleye karantina kararı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir mahalle korona virüs şüphesiyle önlem almak amacıyla karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla Esence Mahallesi karantinaya alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı. Esence Mahallesi girişlerindeki üç farklı noktada önlem alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yerleşim merkezine giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Esence'de Beyşehir Belediyesi ekiplerinin dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdığı, sağlık ekiplerinin ise evlerinden dışarıya çıkmasına izin verilmeyen vatandaşlara yönelik olarak sağlık taramasına başladığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi Yasasının yürürlüğe girmesinden sonra belde statüsü kaldırılarak Beyşehir’e bağlı bir dış mahalle haline getirilen yerleşim merkezinde nüfusun son 15 gün içerisinde başka şehirlerden gelen insan giriş ve çıkışıyla çok arttığı öğrenildi. Bu çerçevede yerleşim merkezine dönen bir kişinin korona virüs (Covid19) testinin pozitif çıktığı, testi pozitif çıkan kişiyle teması bulunanların araştırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, yerleşim merkezinde iki gün önce de kısıtlama olmasına rağmen mahalledeki pazar yerinde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 65 yaş üstü 5 kişiye kişi başı 800 lira olmak üzere toplamda 4 bin lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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