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‘Vefa Sosyal Destek Hattı 112’ bir hafta içinde 2 binden fazla kişinin yardımına koştu

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 'Vefa Sosyal Destek Hattı 112' ile bir hafta içinde 65 yaş üzerinde ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan 2 binden fazla kişiye ulaşarak ve onlar için aralıksız çalıştıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız da evlerinde kalsın ama gözü kulağı çevresindeki ihtiyaç sahiplerinde olsun. Bizi biz yapan bu en temel değer ile bu sorunu hep birlikte aşacağız" dedi.

‘Vefa Sosyal Destek Hattı 112’ bir hafta içinde 2 binden fazla kişinin yardımına koştu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ‘Vefa Sosyal Destek Hattı 112’ ile bir hafta içinde 65 yaş üzerinde ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan 2 binden fazla kişiye ulaşarak ve onlar için aralıksız çalıştıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız da evlerinde kalsın ama gözü kulağı çevresindeki ihtiyaç sahiplerinde olsun. Bizi biz yapan bu en temel değer ile bu sorunu hep birlikte aşacağız” dedi.
112 hattının Meram Belediyesi ve Bizim Meram Masası ile entegrasyonunu sağlayan ‘Vefa Sosyal Destek Hattı’ korona virüsle mücadele kapsamında bir hafta içinde 2 binden fazla kişinin yardımına koştu. Virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmaları büyük risk taşıyan özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarla kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bu hattı arayanlar ‘Bizim Meram Masası’na yönlendiriliyor. Başta Meram Kaymakamlığı, Meram Belediyesi, İlçe Jandarma, Emniyet, Sağlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri olmak üzere birçok kurumun destek verdiği Vefa Sosyal Destek Grubunun organizasyonu ile riskli grupların ihtiyaçları evlerine kadar götürülüyor, faturalarının ödenmesinde yardımcı olunuyor ve sağlık ihtiyaçları karşılanıyor.

“Bu hat büyüklerimize duyduğumuz saygı ve minnetin eseridir"
Hızlı bir şekilde hayata geçirilen uygulamanın başarılı bir şekilde devam ettiğini ve vatandaşların rağbetinin her geçen gün arttığını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ‘Vefa Sosyal Destek Grubunu’ oluşturan tüm kurumlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Sistemin temel amacının virüsle mücadelede en riskli grup olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmadan ihtiyaçlarının kendilerine götürülmesi olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, bu amaçla bir araya gelen tüm kurum ve kuruluşların örnek bir organize içinde hareket ettiklerini belirtti. Meram’da tüm önlemlerin hızlı bir şekilde hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Kavuş, “Biz ne denli titiz bir çalışma yürütürsek yürütelim mücadelede son noktayı vatandaşımız koyacaktır, onların tavrı mücadelenin seyrini belirleyecektir. Biz büyüklerimizin ihtiyaçları ve sağlıkları için dur durak dinlemeden koşturuyoruz. Her bir vatandaşımız da çevresinde bulunan 65 yaş ve üstü büyüklerinden halinden ihtiyacından haberdar ve alakadar olursa hiçbir sorun yaşanmayacaktır. Kendilerinin onlara yardımcı olmasının yanında hattımızı arayamayanlara yardımcı olması bile bizi biz yapan yüksek değerlere sahip çıkılması ve onu yaşatılması anlamı taşır. Vatandaşımız evinde kalsın ama gözü, kulağı, yüreği ve vicdanının kapılarını çevresinde zor durumda bulunanlar için daima açık tutsun. Bu sorunu ancak bu şekilde hep birlikte aşabiliriz” diye konuştu.

"Büyüklerimize götürdüğümüz hizmet bizim görevimizi layıkıyla yaptığımızın bir nişanesidir"
Yurt genelindeki tüm il ve ilçelerde olduğu gibi Meram’da da hayata geçirilen ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’nun, yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında en riskli grup olan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir görev üstlendiğini kaydeden Meram Kaymakamı Resul Çelik, bu uygulamada Meram Vefa Sosyal Destek Grubunun güzel bir koordinasyon ortaya koyduğunu ifade ederek, “Özellikle yalnız yaşayan ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan büyüklerimize yardımcı olmak üzere hayata geçirilen grubu oluşturan kurumlarımıza ortaya koydukları özverili çalışma nedeniyle teşekkür ediyorum.İhtiyaçlarını 112 hattı ile bildiren büyüklerimize ivedilikle ihtiyaçları ve istekleri ulaştırılıyor. Onlar sokağa çıkmıyor bizim de gözümüz, aklımız yüreğimiz onlarda kalmıyor. Onlar için ortaya koyduğumuz çaba ve emek bizim bu dünya için görevimizi layıkıyla yaptığımızın bir nişanesi, ahiretimiz için de cennetin anahtarı olacağı inancındayız. Yaşları ya da hastalıkları sebebiyle bize ulaşmakta zorlanan büyüklerimiz için de tüm vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini onlar adına bizi bilgilendirmelerini özellikle rica ediyorum” dedi.

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