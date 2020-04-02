Konyaspor´dan Milli Dayanışma Kampanyası´na destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Konyaspor´dan Milli Dayanışma Kampanyası´na destek

DHA

Konyaspor´dan Milli Dayanışma Kampanyası´na destek


KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 701 bin 922 TL'lik destekte bulundu.
Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, Koronavirüs Salgını kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan, dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na İttifak Holding Konyaspor Kulübü olarak gönülden destek veriyoruz. Bu kapsamda Başkanımız Hilmi Kulluk, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Teknik Heyetimiz, Futbolcularımız, Çalışanlarımız, A´dan Z´ye Konyaspor Ailesinin bütün birimleri (501.922.00  TL) İttifak Holding Konyaspor Kulübü (100.000.00 TL) Konyaspor A.Ş´nin (100.000.00 TL) katkısıyla gerçekleşen kampanyada 701.922.00 TL toplanmış ve belirtilen hesaplara yatırılmıştır. Gün; aziz milletimizin yaralarına merhem olma, zor zamanlarında onlara omuz verme günüdür.  Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde birbirimize güç vererek aşacağımıza yürekten inanıyoruz."DHA-Spor Türkiye-Konya
2020-04-02 15:11:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'daki vakaların çoğu yurt dışı kaynaklı, yurtların geneli boşaltıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: “Konya içerisinden kaynaklı vaka sayımız çok az, vakaların çoğunluğu yurt dışı veya il dışından gelenler"
YEREL HABERLER Konya'daki vakaların çoğu yurt dışı kaynaklı, ...
(Görüntülü) İstanbul'dan Konya'ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İstanbul'dan Konya'ya otobüsle gelen ...
(Görüntülü) Konya'da karantinaya alınan mahallede önlemler sürüyor (DRONE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'da karantinaya alınan mahallede ...
Lise öğrencileri, sağlık çalışanları için siper maske üretiyor
YEREL HABERLER Lise öğrencileri, sağlık çalışanları için siper maske ...
İstanbul´dan Konya´ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER İstanbul´dan Konya´ya otobüsle gelen kadının testi ...
Prof. Dr. Ünüsan: "Kaliteli uyku, yeterli - dengeli beslenme ve fiziksel aktivite önemli"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ünüsan: "Kaliteli uyku, yeterli - dengeli ...
Başkan Kılca'dan şehit aileleri ve 65 yaş üstü vatandaşlara telefon
YEREL HABERLER Başkan Kılca'dan şehit aileleri ve 65 yaş üstü ...
(Görüntülü)Konya'da karantinaya alınan mahallede önlemler sürüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü)Konya'da karantinaya alınan mahallede ...
Konya’da iki meslek lisesi koruyucu maske üretti
YEREL HABERLER Konya’da iki meslek lisesi koruyucu maske üretti
KTO Başkanı Öztürk’ten işletmelere "Kısa Çalışma Ödeneği" çağrısı
YEREL HABERLER KTO Başkanı Öztürk’ten işletmelere "Kısa Çalışma ...
Konya'da karantinaya alınan mahallede önlemler sürüyor
YEREL HABERLER Konya'da karantinaya alınan mahallede önlemler ...
Konya’da tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da tır devrildi: 1 yaralı
Karaca: “Meslek onurumuzun Kurtuluş Savaşı”
YEREL HABERLER Karaca: “Meslek onurumuzun Kurtuluş Savaşı”
Konya Beyşehir'deki 1 mahallede koronavirüs şüphesi (2)
YEREL HABERLER Konya Beyşehir'deki 1 mahallede koronavirüs şüphesi ...
(Görüntülü) Beyşehir'de esence mahallesi karantina altına alındı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Beyşehir'de esence mahallesi karantina ...
Hüyük'te halk pazarının kurulması iki hafta süreyle yasaklandı
YEREL HABERLER Hüyük'te halk pazarının kurulması iki hafta süreyle ...
Ereğli Gençlik Merkezinde 'Korumalı maske' üretimi
YEREL HABERLER Ereğli Gençlik Merkezinde 'Korumalı maske' üretimi
‘Vefa Sosyal Destek Hattı 112’ bir hafta içinde 2 binden fazla kişinin yardımına koştu
YEREL HABERLER ‘Vefa Sosyal Destek Hattı 112’ bir hafta içinde 2 ...
Konya’da bir mahalleye karantina kararı
YEREL HABERLER Konya’da bir mahalleye karantina kararı
Büyükşehir'den toplu ulaşımda sosyal mesafeye dikkat edelim uyarısı
YEREL HABERLER Büyükşehir'den toplu ulaşımda sosyal mesafeye dikkat ...
(Görüntülü) Karatay Ziraat Odası Başkanı: Gıda üretimi hiç durmadan devam edecek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karatay Ziraat Odası Başkanı: Gıda ...
Özel yurtların sıkıntılarının çözümü için destek talebi
YEREL HABERLER Özel yurtların sıkıntılarının çözümü için destek ...
Kardan kapanan Seydişehir-Derebucak yolu trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Kardan kapanan Seydişehir-Derebucak yolu trafiğe ...
Konya'da seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Konya'da seyir halindeki otomobil yandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X