Başkan Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle belediye başkanları ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya olarak sanayi ve gıda üretiminin kesintisiz devam etmesi konusu ile aç ve açıkta kimsenin kalmaması için çalıştıklarını belirterek, Korona virüse karşı şehirde alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanları ile video konferans yöntemiyle görüştü. AK Parti'nin belediyelerde gösterdiği emsalsiz başarıyla Türkiye'nin yönetimini üstlenmiş bir parti olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerinin halkın günlük hayatına dokunan çalışmaları ve yaptıkları altyapı yatırımlarının önemine işaret etti. Özellikle içinden geçtiğimiz Korona virüs salgını döneminde belediyelere çok daha büyük görevler düştüğünü belirterek, yapılması gereken hizmetleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahip olduğunu kaydetti. “Gün siyasi, etnik, mezhebi tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak ebedi ve ezeli kardeşliğimizi hatırlama günüdür” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gün tıpkı İstiklal Harbimizde olduğu gibi ortak düşmana karşı birleşme günüdür. Gün küçük hesaplar peşinde koşmak yerine basiretli davranma günüdür. Böyle bir dönemde siyasi rant hesabı yapanları maşeri vicdan asla unutmayacaktır. Umut vermek, güven aşılamak, katkı sunmak yerine, karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir. Buradan herkesi bir kez daha bir olmaya, beraber olmaya, kardeş olmaya ve hep birlikte Türkiye olmaya davet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarını seçilmelerinin birinci yılı dolayısıyla tebrik ettiğini belirterek, millete ve şehirlerine hizmet yolunda her bir başkana Allah'tan muvaffakiyet dileyerek sözlerini tamamladı.



"Konya'da aç ve açıkta kimse kalmasın diye çalışıyoruz"

Görüşmeye katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, görüşme nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek başladığı konuşmasında Konya’da Korona virüs salgınına karşı yapılan çalışmaları ve alınan tedbirleri anlattı. Bu süreçte Konya olarak iki konuya yoğunlaştıklarını, bunlardan birincisinin sanayi ve gıda üretiminin kesintisiz devam etmesi olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Bunun için özellikle Organize Sanayi Bölgemizde borsalarımızla birlikte büyük bir koordinasyon içerisinde süreci devam ettiriyoruz. Çünkü Konya tahılda özellikle çok iyi bir üretim sahip. İleri ki dönemde sıkıntı yaşamamamız için sanayi ve gıda üretiminin devam etmesi konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. İkinci konu sizin de ifade ettiğiniz gibi aç ve açıkta kimse kalmasın diye çalışıyoruz. Konya, bildiğiniz gibi bir vakıf şehri ve sivil toplum kuruluşlarının çok yoğun olduğu bir yer. İlçe belediyelerimizle sivil toplum kuruluşlarımızla tüm sosyal yardımı tek bir havuzda koordine ediyoruz. Başvuran herkesin ihtiyacını tamamlamak için çaba sarf ediyoruz. Biz de su fiyatlarını 2019 fiyatlarına çektik. Ayrıca iş yeri kapanan ve işsiz kalan vatandaşlarımızın da evlerinde 2 ay ücretsiz su imkanı sunuyoruz ve tüm esnafımıza iş yerlerine 2 ay boyunca su faturası göndermeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yapılan çalışmalar nedeniyle Başkan Altay’a teşekkür etti.

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