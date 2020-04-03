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Eşini öldürüp, kızını yaralayan sanığa 'haksız' verilen cezanın gerekçesi açıklandı

DHA

Eşini öldürüp, kızını yaralayan sanığa 'haksız' verilen cezanın gerekçesi açıklandı


TolgaYANIK/KONYA, (DHA)KONYA'da boşanma davası açan eşi Sevda Yetişir'i (37), kendisini aldattığı iddiasıyla tabancayla vurarak öldüren, kızı Rabia Yetişir'i (20) de ağır yaralayan Niyazi Yetişir'e (45) verilen 38 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, Sevda Yetişir'in evli olduğu dönemde evini ve çocuklarını terk edip, başka biriyle yaşaması nedeniyle sanığa verilen cezada haksız tahrik indirimi uygulandığı bildirildi.
Üç çocuk annesi Sevda Yetişir, cinayetten 6 ay önce, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Niyazi Yetişir'i terk edip, kızı Rabia ile birlikte babasının evine gitti. Bir fabrikada temizlik işçisi olarak çalışan Niyazi Yetişir ise, 31 Ağustos 2017 tarihinde, Karatay ilçesi Hacı Veyiszade Mahallesi Şeyh Ulema Yahşi Caddesi üzerinde, boşanma davası açan Sevda Yetişir'i birlikte oldukları dönemde kendisini aldattığı iddiasıyla bulundurma ruhsatlı tabancasıyla vurdu. Sevda Yetişir ağır yaralanırken, Niyazi Yetişir, yolun karşısında bulunan kuaför dükkanına girerek, burada çalışan kızı Rabia Yetişir'e de 3 el ateş etti. Saldırgan kaçarken, annekız hastaneye kaldırıldı. Sevda Yetişir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisinin ardından taburcu olan kızı Rabia Yetişir ise omuriliğine saplanan mermi nedeniyle engelli kaldı.  
'ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU'
Yakalandıktan sonra tutuklanan Niyazi Yetişir hakkında 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürme ve yaralama' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yetişir, yargılama sırasındaki savunmasında eşini yolda tesadüfen gördüğünü, kendisini iteklemesi sonucu tabancayla ateş ettiğini anlatarak, ''Öldürmek amaçlı değil, yaralama amaçlı yanımdaki tabancamı çıkarıp, ateş ettim. Kendimi kaybettim'' dedi. 
38 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Niyazi Yetişir, davanın karar duruşmasında, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı tahrik ve iyi hal indirimi ile 20 yıla indirdi. Kızı Rabia Yetişir'e yönelik eyleminden dolayı da 'çocuğa ve altsoyuna karşı kasten öldürmeye teşebbüs ' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da 16 yıl 8 aya düşürüldü. Yetişir'e ayrıca ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 2 yıl 1 ay ceza verildi. Tutuklu sanık böylece toplam 38 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış oldu. 
RESMİ OLARAK BOŞANMADIĞI İÇİN HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ ALDI
Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Niyazi Yetişir hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi Başkanlığı tarafından akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğu yönünde verilen raporun da yer aldığı gerekçeli kararda, Sevda Yetişir'in eşinden resmi olarak boşanmadan, çocuklarını da bırakarak başka bir erkekle başka bir şehirde yaşamasının Niyazi Yetişir'i sinirlendirdiği ve Yetişir'in de bu olay üzerine hiddetlendiği belirtilerek, haksız tahrik indiriminde bulunulduğu anlatıldı.
Sanığın suçu tasarlayarak işlediğinin sabit olmadığı, silah taşımasının tek başına delil olmayacağı kaydedilerek, evrensel hukuk ilkesi dikkate alınarak, tasarlamaya yönelik hükmün uygulanmasına yer olmadığı kanaatine varıldığı ifade edildi. Gerekçeli kararda, ''Sanığın maktul Sevda'ya yönelik işlediği müspet suç bakımından sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanma koşullarının oluştuğu, sanığın, maktul ile evli olduğu ve henüz resmi olarak evliliklerinin sona ermediği bir dönemde, maktulün evi terk ederek çocuklarını da bırakıp, başka bir erkek ile farklı bir şehirde yaşamasının sanık üzerinde meydana getirdiği hiddet ve şiddetin etkisi dikkate alındığında, sanığın bu suçu haksız tahrik altında işlediğinin kabulü yoluna gidilmiştir" denildi.
KIZINA KARŞI HAKSIZ TAHRİK UYGULANMADI
Niyazi Yetişir'in kızı Rabia Yetişir'e yönelik eyleminde verilen cezada ise haksız tahrik indiriminde bulunulmadığı bildirilen gerekçeli kararda şu ifadeler yer aldı:
"Suç tarihinde, mağdurenin çalıştığı dükkanın içerisine yakın mesafeden, mağdureyi hedef alarak üst üste ateş etmesi, mermilerin vücuda değdiği noktalar, mağdurda oluşan yara durumu dikkate alındığında sanığın öldürme kastı ile hareket ettiği anlaşılmıştır. Sanığın olaydan önce mağdur ile konuşmak istediği, mağdurun sanık ile konuşmak istemediği, sanığın eşini vurduktan sonra tekrar mağdurenin iş yerine geldiği, eylemi gerçekleştirdiği, Rabia'ya karşı işlenen suç bakımından sanık lehine mağdureden kaynaklanan herhangi bir haksız tahrik oluşturabilecek eylemin söz konusu olmadığı, mağdurenin olay tarihinde sanığı tahrik edecek hal ve hareketinin gerçekleşmediği anlaşılmıştır."
Genç kızın babası olan sanık ile konuşmaması ile erkek arkadaşıyla gezmesinin tahrik nedeni sayılamayacağı vurgulandı.
Öte yandan gerekçeli kararda, Konya 3'üncü Aile Mahkemesi'ndeki boşanma davasının 20 Nisan 2017 tarihinde boşanmalarına yönelik sonuçlandığı, Sevda Yetişir'in 31 Ağustos tarihinde ölmesi nedeniyle 8 Eylül tarihli kesinleşme şerhinin mahkemece kaldırıldığı da bildirildi.   DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-04-03 12:17:33

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