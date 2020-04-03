Konya’nın giriş çıkışta sıkı korona virüs denetimi Yapılan uygulama sırasında kent girişinde oluşan uzun kuyruklar havadan görüntülenirken, kontrol ve uyarıları yapılan sürücüler de kayıt altına alınıyor

Konya’da Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir giriş ve çıkışlarda korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında, şehir dışından gelen araçlar tek tek durdurulup yolcuları salgına karşı uyararak maske ve eldivenleri kontrol ediliyor. Yapılan uygulama sırasında kent girişinde uzun kuyruklar oluşurken, kontrol ve uyarıları yapılan sürücüler ise kayıt altına alınıyor.

Çin’in Wuhan kentinde başlayıp kısa zamanda dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Türkiye genelinde alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kent merkezlerine giriş ve çıkışlarında polis ekipleri sürücüleri tek tek durdurarak maske ve eldivenlerini kontrol ediyor, salgın hakkında dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Konya Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde kentin tüm giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında şehir dışından gelen araçları tek tek durdurarak sürücüleri korona virüs salgına karşı uyarıyor. Aralıksız devam eden uygulama kapsamında oluşan uzun araç kuyruğu ise havadan görüntülendi. Şehir dışından gelen sürücülerin birçoğunda maske ve eldivenin olması ise dikkat çekti.



Sürücüler uygulamadan memnun

Uzun süre beklemelerine rağmen uygulamanın sürekli yapılmasının gerektiğini belirten sürücüler, “Doğru bir uygulama. Bizim için uğraşıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Biz de devletimizin sonuna kadar yanındayız. Çok büyük tedbirler, hepsi bizim için halkımız ve sağlığımız için. Mesafeleri koruyalım, maskeleri takalım. Bu bir geçici süredir. Ben başka birilerine bulaştırabilirim. Tedbirleri alırsak iyi olur” şeklide konuştu.

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