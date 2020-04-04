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Konya'da şehre giriş çıkışlar kapatıldı

DHA

Konya'da şehre giriş çıkışlar kapatıldı


Tolga YANIKHasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge kapsamında, gece yarısından itibaren şehre giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının sık görüldüğü Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklamasının ardından, İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere ek genelge gönderildi. Genelge kapsamında toplam 31 şehre giriş ve çıkışlar 15 günlüğüne kapatıldı.
Karar kapsamında Konya'da polis ve jandarma ekipleri, saat 00.00'dan itibaren il sınırlarında görev aldı. Ekipler, Konya-Ankara, Konya-Antalya, Konya-Adana, Konya-Isparta, Konya-Karaman, Konya-Aksaray ve Konya-Afyonkarahisar karayolları üzerinde oluşturulan kontrol noktalarında, gelen araç sürücülerine şehre neden geldiklerini, çıkmak isteyenlere ise nereye ve ne için gittikleri sordu. Kontrol noktalarına gelen özel araçlar, ekipler tarafından geri çevrildi. İzin belgeleri bulunan TIR ve kamyonların ise girişlerine izin verildi. Bazı vatandaşlar sıra beklerken, araçlarından inmeyi tercih etti. DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ
2020-04-04 10:34:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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