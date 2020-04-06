Karatay’da sokak hayvanları unutulmuyor

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde olması dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmuyor.

Karatay Belediyesi sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçenin çeşitli yerlerine yerleştirilen kedi ve köpek beslenme istasyonlarına düzenli olarak yiyecek ve su bırakıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin çeşitli yerlerine yerleştirilen kedi ve köpek beslenme istasyonlarına düzenli olarak yiyecek ve su bırakıyor. Sokak hayvanları için düzenli şekilde besleme çalışması yürüttüklerini hatırlatan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, korona virüsle mücadele tedbirlerinin titizlikle uygulandığı bu süreçte ilçenin çeşitli yerlerine yerleştirdikleri köpek ve kedi besleme istasyonlarına haftada en az iki kez yiyecek ve su bıraktıklarını hatırlattı.

Başkan Hasan Kılca, vatandaşlardan mümkün olduğunca evde kalırken sokak hayvanları için kapı önlerine bir kap su ve mama bırakmayı da unutmamalarını istedi.

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