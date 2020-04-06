Kırathane baskınında 5 kişiye idari işlem yapıldı

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<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA Selçuklu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kırathaneye düzenlenen baskında içeride bulunan 5 kişiye idari işlem yapıldı. İş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldığı belirtildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kırathanenin açık olduğu yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, kırathaneye baskın düzenledi. Düzenlenen baskında içeride bulunan 5 kişiye 'Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet' suçundan idari işlem yapıldı. İş yeri sahibi hakkında ise 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-04-06 21:04:43<br>

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