Konya iş dünyasından ortak açıklama: “Tedbirleri eksiksiz alarak üretime devam etmek zorundayız”

Konya iş dünyası adına yapılan ortak açıklamada, “Korona virüs (Covid19) salgınının yayılmaması için iş yerlerimizde tüm tedbirleri eksiksiz alarak üretim hayatımıza devam etmek zorundayız” mesajı verildi.

Konya iş dünyasını temsilen Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü tarafından yapılan ortak açıklama şu şekilde:

“Aralık ayında ilk olarak Çin’de görülen ve kısa sürede ülkemiz de dahil tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınına karşı, ülke olarak önemli bir mücadele yürütüyoruz. Devletimiz bu konuda, süreci en sağlıklı bir şekilde atlatmak için somut ve kritik tedbirler hayata geçiriyor. Özellikle Türkiye’de üretim hayatının ve istihdamın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kısa çalışma ödeneği, KGF destek miktarının artırılması, nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemelerinin ötelenmesi, belirlenen sektörlerde muhtasar, KDV, SGK ödemelerinin 6’şar ay ertelenmesi, kamu bankaları öncülüğünde İş’e Devam Kredi Desteği gibi yeni destek mekanizmaları açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Bakanlar Kurulumuza ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na tüm destekleri için teşekkür ediyoruz. İş dünyası olarak, devletimizin açıkladığı tüm önlemleri alarak üretim hayatımıza devam etmek zorundayız. İşletmelerimizin, hijyen kuralları başta olmak üzere, çalışanlar arasındaki sosyal mesafe kuralı, servis araçlarında getirilen en fazla yüzde 50 doluluk oranı gibi belirlenen tüm kurallara en üst düzeyde özen göstererek üretim yapmalarını, faaliyetlerini yürütmelerini hayati önemde görüyoruz. Ayrıca her bir çalışanımızın iş yerlerinde ve evlerinde, yürütülen mücadele ve alınan tedbirlere ilişkin duyarlılığını artırmak için gayret göstermeliyiz. Konya iş dünyasını temsil eden bu dinamik süreç içerisinde üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla iş dünyamızın taleplerini de ivedilikle TOBB’a ve ilgili kurumlara iletmeye devam ediyoruz. Bu zorlu dönemi de, tedbiri elden bırakmadan hep birlikte dayanışma halinde aşacağımıza gönülden inanıyoruz.”

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