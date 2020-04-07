Konya iş dünyasından ortak açıklama: “Tedbirleri eksiksiz alarak üretime devam etmek zorundayız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Konya iş dünyasından ortak açıklama: “Tedbirleri eksiksiz alarak üretime devam etmek zorundayız”

İHA

Konya iş dünyası adına yapılan ortak açıklamada, "Korona virüs (Covid19) salgınının yayılmaması için iş yerlerimizde tüm tedbirleri eksiksiz alarak üretim hayatımıza devam etmek zorundayız" mesajı verildi.

Konya iş dünyasından ortak açıklama: “Tedbirleri eksiksiz alarak üretime devam etmek zorundayız”

Konya iş dünyası adına yapılan ortak açıklamada, “Korona virüs (Covid19) salgınının yayılmaması için iş yerlerimizde tüm tedbirleri eksiksiz alarak üretim hayatımıza devam etmek zorundayız” mesajı verildi.
Konya iş dünyasını temsilen Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü tarafından yapılan ortak açıklama şu şekilde:
“Aralık ayında ilk olarak Çin’de görülen ve kısa sürede ülkemiz de dahil tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınına karşı, ülke olarak önemli bir mücadele yürütüyoruz. Devletimiz bu konuda, süreci en sağlıklı bir şekilde atlatmak için somut ve kritik tedbirler hayata geçiriyor. Özellikle Türkiye’de üretim hayatının ve istihdamın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kısa çalışma ödeneği, KGF destek miktarının artırılması, nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemelerinin ötelenmesi, belirlenen sektörlerde muhtasar, KDV, SGK ödemelerinin 6’şar ay ertelenmesi, kamu bankaları öncülüğünde İş’e Devam Kredi Desteği gibi yeni destek mekanizmaları açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Bakanlar Kurulumuza ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na tüm destekleri için teşekkür ediyoruz. İş dünyası olarak, devletimizin açıkladığı tüm önlemleri alarak üretim hayatımıza devam etmek zorundayız. İşletmelerimizin, hijyen kuralları başta olmak üzere, çalışanlar arasındaki sosyal mesafe kuralı, servis araçlarında getirilen en fazla yüzde 50 doluluk oranı gibi belirlenen tüm kurallara en üst düzeyde özen göstererek üretim yapmalarını, faaliyetlerini yürütmelerini hayati önemde görüyoruz. Ayrıca her bir çalışanımızın iş yerlerinde ve evlerinde, yürütülen mücadele ve alınan tedbirlere ilişkin duyarlılığını artırmak için gayret göstermeliyiz. Konya iş dünyasını temsil eden bu dinamik süreç içerisinde üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla iş dünyamızın taleplerini de ivedilikle TOBB’a ve ilgili kurumlara iletmeye devam ediyoruz. Bu zorlu dönemi de, tedbiri elden bırakmadan hep birlikte dayanışma halinde aşacağımıza gönülden inanıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Annesini rehin alıp, evi ateşe verdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Annesini rehin alıp, evi ateşe verdi
Anne ve babasını rehin alıp, evde yangın çıkardı
YEREL HABERLER Anne ve babasını rehin alıp, evde yangın çıkardı
Annesini rehin alıp, evi ateşe verdi
YEREL HABERLER Annesini rehin alıp, evi ateşe verdi
Kırathane baskınında 5 kişiye idari işlem yapıldı
YEREL HABERLER Kırathane baskınında 5 kişiye idari işlem yapıldı
Ereğli'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Ereğli'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor
Başkan Altay'dan TTB'ye tepki: Konya ve umreci oldukları için açıkladıklarını düşünüyorum
YEREL HABERLER Başkan Altay'dan TTB'ye tepki: Konya ve umreci ...
Başkan Çiğdem’den polislere baklava ikramı
YEREL HABERLER Başkan Çiğdem’den polislere baklava ikramı
Muhtardan davullu zurnalı moral etkinliği
YEREL HABERLER Muhtardan davullu zurnalı moral etkinliği
Karatay’da sokak hayvanları unutulmuyor
YEREL HABERLER Karatay’da sokak hayvanları unutulmuyor
Başkan Altay video konferansla basın toplantısı düzenledi
YEREL HABERLER Başkan Altay video konferansla basın toplantısı ...
(Görüntülü) Konya'da ilçelerde koronavirüs için sıkı denetim
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'da ilçelerde koronavirüs için sıkı ...
Balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Konya'da sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Konya'da sokak hayvanları unutulmadı
(Görüntülü) Antalya'ya giden tali yollarda kapatıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'ya giden tali yollarda kapatıldı
(Görüntülü) Antalya'ya tali yoldan gitmek isterken kaza yaptılar: 4 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'ya tali yoldan gitmek isterken ...
(Görüntülü) Umre'den dönen 337 kişi, Konya'da karantinaya alındı -(AKTÜEL)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Umre'den dönen 337 kişi, Konya'da ...
Antalya'ya giden tali yollarda kapatıldı
YEREL HABERLER Antalya'ya giden tali yollarda kapatıldı
Umreden dönen 337 kişiye, Konya'da 14 gün karantina / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Umreden dönen 337 kişiye, Konya'da 14 gün karantina / ...
Karantinadaki mahallede kadınlardan jandarmaya pasta börek ikramı
YEREL HABERLER Karantinadaki mahallede kadınlardan jandarmaya pasta ...
Umreden dönen 362 kişi Konya'da yurtlara yerleştirildi Otobüslerle kalacakları yurtlara getirilen umreciler, 14 gün karantinada kalacak
YEREL HABERLER Umreden dönen 362 kişi Konya'da yurtlara ...
Akşehir Belediyesi maske ve eldiven dağıtımını sürdürüyor
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi maske ve eldiven dağıtımını ...
Konya Büyükşehir’den otobüslere şeffaf koruma kabini
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den otobüslere şeffaf koruma kabini
Başkan Karabacak’tan milli dayanışma çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Karabacak’tan milli dayanışma çağrısı
Başkan Kavuş: “Süreci sabır ve anlayışla hep birlikte atlatacağız inşallah”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Süreci sabır ve anlayışla hep birlikte ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X