MMO Konya Şube Başkanı Dr. Altun: “Her saat 15 dakika ortam havalandırılmalı”

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, salgın döneminde tedbiri elden bırakmayarak her saatte bir 15 dakika ortamın havalandırılmasını tavsiye etti.

MMO Konya Şube Başkan Dr. Aziz Hakan Altun yaptığı açıklamada, korona virüs salgınına karşı belirlenen hijyen ve izolasyon kurallarına harfiyen uyulması gerektiğini söyledi. Mesleki alanlarından biri olan havalandırma sistemlerinin sağlıklı bir şeklide kurulması ve çalıştırılmasının korona virüs salgınının etkilerini azaltabilmek adına ciddi bir önem arz ettiğine dikkat çeken Dr. Altun, “Kapalı bir alanda özellikle havalandırma sisteminin zayıf olduğu bir mahalde virüslerin ortama yayılma etkisi çok yüksek olmaktadır. Bir kişinin kapalı bir ortamda konuşması, öksürmesi ve hapşırması esnasında ortama binlerce damlacık yayılmaktadır. Bu damlacıkların büyük olanları en yakın yüzeye yapışmakta, geri kalan küçük damlacıklar ise havada uzun bir zaman asılı kalmaktadır. Eğer ortamda hava sirkülasyonu yoksa küçük damlacıklar hareket etmeyerek havada kalmaya devam edeceklerdir. Korona virüsün havada asılı kaldığı ve uzun bir süre hava da etkisini kaybetmediğine dair henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat bu salgın dönemimde tedbiri elden bırakmamak adına, pencereleri açmak ve hava sirkülasyonunu artırmak korumanın etkili bir yolu olarak görünmektedir. Pencereyi açtığınızda damlacıklar hızlı bir şekilde ortamı terk edeceklerdir. Önemli olan temiz havanın içeri gireceği sirküle olacağı bir hava akımı oluşturmaktır. Bu nedenle evlerimizde yapabilirsek her saatte bir 15 dakika pencerelerimizi açarak ortamı havalandırmamız gerekmektedir. Uluslararası iklimlendirme konusunda söz sahibi dernek ve federasyonlar bu kritik dönemlerde havalandırmanın önemini vurgulayan haberler ve belgeler yayınlamaktadır” dedi.



“Tüm havalandırma sistemlerinin bakımı önem taşımaktadır”

Korona virüsün hızlı yayıldığını dikkate alarak özellikle iklimlendirme ve havalandırma tesisatıyla ilgili önlemlerin yaşamsal öneme sahip olduğunu belirten Dr. Altun, “Hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, okullar, iş merkezleri, büyük ofisler, uçaklar, trenler gibi genel ve büyük hacimli mahallerin iklimlendirme ve havalandırma tesisatlarında uygun düzenlemeler ve ayrıca bunların bakım ve periyodik muayeneleri tekniğine uygun olarak yapılmalıdır. Doğal havalandırmanın yapılamadığı veya yetersiz kaldığı binalarda havalandırma tesisatı sisteminin virüs yayılımını engelleyebilmesi adına çok önem arz ettiği açıkça ortadadır. Fakat inşaat yatırımı esnasında maliyetleri düşürmek için havalandırma sistemleri yapılmamaktadır. Yasa ve yönetmelikler noktasında hastane gibi zorunluluk teşkil eden binalar hariç diğer genel amaçlı yapılarda havalandırma projesi zorunluluğu olmaması da bir diğer etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Havalandırma ve iklimlendirme sistem seçimi ve tesisat projelendirmesi, alanında uzman makine mühendisleri tarafından yapılmalı ve onaylanmalıdır. Tüm havalandırma sistemlerinin bakımı ve idamesi, enfeksiyon kontrolü açısından büyük önem taşımaktadır. Uygun izleme ve bakımı yapılmayan havalandırma sisteminde aksaklıklar meydana gelir. Gerekli periyodik bakım yapılmadığı takdirde havalandırma sistemleri patojen mikroorganizmalar için bir rezervuar haline gelebilir. Hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, okullar, iş merkezleri, büyük ofisler, uçaklar, trenler gibi genel ve büyük hacimli yapıların içinde oluşturulan her tür özel havalandırma sisteminin bakımı teknik ekip tarafından düzenli olarak yapılmalı, filtreler değiştirilmeli, sıcaklık, nem ve akım kontrolü yapılmalıdır” şeklinde açıklamada bulundu.

MMO Konya Şube Başkanı Dr. Altun, devlet kurumlarının salgının yayılmasını engellemek ve halk sağlığını korumak için canla başla çalışarak, uygulanacak bütün tedbirlerin hayata geçirilebilmesi için gece gündüz eylem halinde bulunduğunu, bu konularda bütün tesislerin ve araçların hijyenik sistemleri için görev almaya ve teknik destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.