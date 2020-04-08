3 arkadaşını öldürüp 'namus meselesi' dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı (2)

"Bu gidiş gidiş değil"

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>TUTUKLANDI <br>Konya'da, arkadaş olduğu Halil İbrahim Uzun (33) ve Yaşar Baki Uzun (37) adlı kuzenler ile Mehmet Ali Şeflek'i (30) öldüren Yusuf Özyörük (33) sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. <br>Özyörük, çıkarıldığı 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya <br>2020-04-08 16:26:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.