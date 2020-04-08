Konya'da, 30 gönüllü günde 15 bin 'maske' üretiyor

<br>Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında maskelerin ücretsiz olarak dağıtılmasının ardından 5'i erkek 30 gönüllü, Beyşehir Belediyesi'nin dikişnakış atölyesinde günde yaklaşık 15 bin maske üretiyor.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında maskelerin ücretsiz dağıtılmaya başlanmasının ardından Konya'da belediyeler maske üretmeye başladı. Beyşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında dikişnakış atölyesinde maske üretimine başladı. Buradaki üretim ise daha önce atölyeye kursiyer olarak gelen ve bir kısmı şu an tekstil sektöründe çalışan 5'i erkek 30 gönüllü tarafından üretiliyor. Atölyede günde yaklaşık 15 bin maske üretimi yapılıyor. <br>Maske üreten gönüllülerden Nilüfer Dönmez, ''Koronavirüs nedeniyle vatandaşlarımızı koruma amacıyla maskeler üretiyoruz. Evde boş oturmaktansa gelip burada devletimize, milletimize katkıda bulunuyoruz''dedi.<br>Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise şunları söyledi: <br>''Üreten Beyşehir olarak başlatmış olduğumuz bu çalışmayla, Cumhurbaşkanlığımız tarafından yürütülen ve vatandaşlara ücretsiz olarak gerçekleştirilen maske dağıtım kampanyasının yanındayız. Ülkemize ve ilçemize katkıda bulunmak için Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber biz de taşın altına elimizi koyduk.''DHA-Genel Türkiye-Konya Muhammed SIDAL <br>2020-04-08 19:59:50<br>

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