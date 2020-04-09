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(Görüntülü) 5 yaşındaki kızıyla birlikte koronavirüse yakalanan hemşire taburcu oldu

DHA

5 yaşındaki kızıyla birlikte koronavirüse yakalanan hemşire taburcu oldu UMRE için gittiği Suudi Arabistan'dan döndükten sonra 14 gün Konya'da yurtta karantina altına alınan ve 5 yaşındaki kızı Teslime Kuzucu ile birlikte 'Kovid-19' testleri pozitif çıkan hemşire Meryem Kuzucu (46), 9 gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu.  Eskişehir'in Çifteler ilçesinde oturan ve devlet hastanesinde çalışan 3 çocuk annesi hemşire Meryem Kuzucu, kızı Teslime Kuzucu ile birlikte şubat ayında umre için Suudi Arabistan'a gitti. Sağlık Bakanlığı'nın koronovirüs tedbirleri kapsamında umreden dönenler için...

(Görüntülü) 5 yaşındaki kızıyla birlikte koronavirüse yakalanan hemşire taburcu oldu

<br>5 yaşındaki kızıyla birlikte koronavirüse yakalanan hemşire taburcu oldu<br>UMRE için gittiği Suudi Arabistan'dan döndükten sonra 14 gün Konya'da yurtta karantina altına alınan ve 5 yaşındaki kızı Teslime Kuzucu ile birlikte 'Kovid-19' testleri pozitif çıkan hemşire Meryem Kuzucu (46), 9 gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu. <br>Eskişehir'in Çifteler ilçesinde oturan ve devlet hastanesinde çalışan 3 çocuk annesi hemşire Meryem Kuzucu, kızı Teslime Kuzucu ile birlikte şubat ayında umre için Suudi Arabistan'a gitti. Sağlık Bakanlığı'nın koronovirüs tedbirleri kapsamında umreden dönenler için aldığı karantina kararı nedeniyle 2 bin 200 kişiyle birlikte Konya'da yurta yerleştirildi. Burada kızı Teslime ile 14 gün karantinada kalan Meryem Kuzucu ve kızı, evlerine gönderileceği sırada yapılan 'Kovid-19' testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine anne ve kızı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Annesinin tedavi sürecinde diğer 'Kovid -19' hastalarına gibi yöntem uygulanırken minik Teslime'ye yetişkinlerden farklı bir tedavi yapıldı. Anne ve kızı 9 gün süren tedavilerinin ardından taburcu oldu.<br>Yaşadıklarını anlatan Meryem Kuzucu, tedavisinin olumlu seyretmesindeki en büyük etkenin moral olduğunu söyledi. Kendisinin şeker ve tansiyon hastası olduğunu hatırlatan Kuzucu, şunları söyledi:<br>"Kızım ile birlikte 20 gün umrede kaldım. Sonra burada 14 gün yurtta karantinada kaldık. Umre'de ve karantina sürecinde ne şeker, ne de tansiyon ilaçlarımı kullanmamıştık. Karantina sonunda kızım ve benim, pozitif olduğum belirlendi. 9 gün tedavi oldum. Şu an taburcu olduğum için heyecanlıyım. Bir hemşire olarak burada çalışan hemşire arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim onları, en güzel yerlere getirsin. Çünkü bizimle çok güzel ilgilendiler."<br>Bu hastalığın herkesin başına gelebileceğini ve bu süreçte en çok kızı için üzüldüğünü ifade eden Kuzucu, "Çocuğum adına üzüldüm. Bu  onunda bir imtihanı. Gerçekten imtihan yaşadı. 5 yaşında.  Eğer taburcu olmasaydım ve bana ne yapmak istediğimi sorsalar, kızımı eve gönderin, beni istediğiniz kadar bu hastanede tutun derdim" dedi.<br>İyileşmesindeki en büyük etkinin moral olduğunu belirten Kuzucu, "Moral çok önemli. Benim gibi aynı durumda olanlar, morallerini yüksek tutsunlar. Bu hastalık aşırı derece abartılıyor. Normal grip gibi bir hastalık. O yüzden morallerini yüksek tutup, doktorların verdiği ilaçları düzgün kullanırlarsa bu hastalığın geçeceğine inanıyorum" diye konuştu. <br>Eve gittikten sonra kızıyla birlikte 14 gün karantinada olacağını ifade eden Kuzucu, çalıştığı hastanede diyaliz bölümünde çalıştığı için hastalara itina ile davrandığını, ancak yaşadığı olayın ardından daha çok itinalı davranacağını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Konya <br>2020-04-09 11:55:30<br>

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