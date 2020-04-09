Ultraviyole ışınlarıyla Covid-19’u yok eden araba tasarladı

Konya’da fizik öğretmeni Hasan Hüseyin Bayrak, ultraviyole ışınlarıyla korona virüsü (Covid19) yok eden ve sterilizasyon yapan araba geliştirdi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs salgını kısa sürede birçok ülkede etkisini gösterdi. Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan insanlar da evlerinde çare aramaya başladı. Konya’da fizik öğretmenliği yapan Hasan Hüseyin Bayrak da kendi imkanlarıyla sterilizasyon yapabilen bir araç tasarladı. Bayrak'ın Mobil Ortam Ultraviyole Koruma (M.O.R.U.K) adını verdiği sistem, hava, su ve yüzeylerde bulunan mikroorganizmaları araç üzerine yerleştirilen UVC ultraviyole lambalar ile etkisiz hale getiriyor. Ultraviyole ışığın şiddetine göre sterilizasyon yapabilen cihaz, dezenfektan gibi kimyasallar kullanmadan bulunduğu ortamı birkaç saat içerisinde temizliyor.

Fizik öğretmeni Hasan Hüseyin Bayrak, projeyi Kasım ayında öğrencisi ile beraber düşündüğünü söyledi. Kasım ayının sonuna doğru projeyi yapmaya başladıklarını anlatan Bayrak, “O arada korona virüs dünyada salgın haline gelmeye başladı. Biz de bu proje üzerine daha fazla yüklenmeye başladık. Ocak’ın sonuna kadar da araştırmalarımızı yaptık. Ocak’tan sonra da yarı tatil oldu. Tatilden sonra proje üzerindeki çalışmalarımızı bitirdik. Yapım aşamasına geçtik, bu sefer de okullar tatil oldu. Ama yine de projeyi bırakmadık, çalışmaya devam ettik ve son haline getirdik, şu anda çalışır halde” dedi.



“Işınlar sayesinde sterilizasyon yapabiliyoruz”

Sterilizasyon arabasına kısaca MORUK dediklerini söyleyen Bayrak, sterilizasyon aracının üç aşamadan meydana geldiğini belirterek, “Birinci bölümü taşıyıcı sistem, yani bir arabadan meydana geliyor. İkincisi elektronik bir sistem ve ardinyo kartımız var. Motorlarımız, motor sürücü kartlarımız var. Üçüncü sistemde de üç tane ultraviyole lambamız var. Bu lambalarla etrafa verdiğimiz ışınlar sayesinde sterilizasyon ve temizlik yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.



Etrafa ışık yayarak bakteri ve virüsleri yok ediyor

Sterilizasyon arabasının iki mod üzerine çalışabildiğini ifade eden Bayrak, “Birinci modda insan ve hayvanların bulunduğu ortamda çalışabiliyor, onlara zarar vermeden ultraviyole ışınlarını tamamen yere ve havaya gönderebiliyor. İkinci modda ise insan ve hayvanların olmadığı ortamlarda çalışıyor. Bu ortamda insan ve hayvan bulunmuyor, zamanlayıcı sayesinde etrafa belirli miktarda ışık vererek hem ortamın havasını hem de yerde bulunan bakteri ve virüsleri yok edebiliyorsunuz” diye konuştu.



Lambalar büyüdükçe sterilizasyon süresi kısalıyor

Ortamın büyüdükçe sterilizasyon süresinin de o kadar uzayacağını aktaran Bayrak, “Bunu kısaltabilmek için lambanın gücünü artırmanız gerekiyor. Lambalar ne kadar güçlüyse o kadar ortam sterilizasyonu süresi azalıyor. Bununla ilgili patent çalışmalarımız var, başvurularımızı yaptık, sonucunu bekliyoruz. Okul olarak ayriyeten TEKNOFEST yarışmasına katıldık, onun da sonucunu bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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