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Korona virüse karşı droneli denetim

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde korona virüs salgınına karşı hayata geçirilen tedbirler çerçevesinde polis ekipleri droneli denetim gerçekleştirdi.

Korona virüse karşı droneli denetim

Konya’nın Beyşehir ilçesinde korona virüs salgınına karşı hayata geçirilen tedbirler çerçevesinde polis ekipleri droneli denetim gerçekleştirdi.
Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki denetimlerde sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençlerin cadde ve sokaklarda dolaşıp dolaşmadığını kontrol etti. Şüphelendiği kişilerin kimliklerini kontrol eden polis, vatandaşlara denetim esnasında sık sık zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları uyarısını yaparak, evde kalma çağrısında bulundu. Drone desteğinin de sağlandığı denetimlerde, şehir merkezindeki park ve yeşil alanlarda, ana arterlerde, PTT bank ve banka şubesi önlerinde sıraya giren vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı kontrol edildi. Sosyal mesafeye dikkat etmeyenler uyarıldı. Ekipler durdurdukları araçlarda da zorunlu hale getirilen maske kontrolü yaparken, maskesi olmayan yolculara maske dağıttı. Şoför dahil araç içerisinde artık 3 kişiden fazla seyahat edilmemesi zorunluluğunun getirildiğini vurgulayan polis ekipleri, ön koltukta oturanları uyararak arka koltuklara oturmalarını sağladı. Bazı kişilerin banka şubesi önlerinde sıra beklerken polis ekiplerinin ayrılmasının ardından sosyal mesafe kuralını yine hiçe saymaya devam etmeleri dikkat çekti.
Vatandaşlar, Beyşehir’de korona virüs salgınının ardından yoğunlaştırılan polis denetimlerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, yapılan çalışmaların hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunu kaydettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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