Evden çıkamayan çift, bağışlarını polise yaptırdı

Konya’nın Akşehir ilçesinde 65 yaş üstü oldukları için evden çıkamayan yaşlı çift 'Biz Bize Yeteriz Türkiye’ kampanyasına katılmak için polislerden yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Gazi Mahallesinde yaşayan 75 yaşındaki Halit Kızıl ve 72 yaşındaki eşi Keziban Kızıl, Vefa İletişim Hattı’nı arayarak, 65 yaş üstünde olduklarından dolayı dışarı çıkamadıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destekte bulunmak istediğini söyledi. Kızıl ailesini evinde ziyaret eden Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bağışladıkları 350 lirayı alarak Kızıl ailesi adına parayı bankaya yatırdı. Banka dekontunu aileye teslim eden görevliler, yaptıkları anlamlı bağıştan dolayı yaşlı çifte teşekkür etti.

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