9 yaşındaki Şüheda, kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladı

"Bu gidiş gidiş değil"

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<br>Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR,(Konya)(DHA)KONYA'nın Akşehir ilçesinde, Şüheda Evra Tiyraki (9), kumbarasında biriktiği parayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. <br>Akşehir'de Yeni Mahalle'de oturan Cumhuriyet İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Şüheda Evra Tiryaki, kumbarasında biriktirdiği parayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadeleye destek vermek için 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlama kararı aldı. 20 yaş altında olması nedeniyle evden çıkması yasak olduğu için polisten yardım isteyen Şüheda, eve gelen polis memuruna, kumbarasında biriktirdiği parayı poşet içinde teslim etti. Polis memuru da parayı Şüheda Evra, adına banka aracılığıyla kampanya hesabına yatırdı. DHA-Genel Türkiye-Konya Atilla MEMİŞ <br>2020-04-09 18:38:53<br>

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