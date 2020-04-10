Büyükşehir Belediyesi e-ihale sistemine geçti

Konya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs (Covid19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ihale işlemlerinde eihale yöntemini kullanacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Covid19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ihaleleri elektronik ortamda gerçekleştirecek. İsteklilerin ilk oturuma katılmak için belediyeye gelmelerine gerek olmayacağı yeni uygulama ile; fiziksel olarak bir temasın olmayacağı ve ihale süreçlerinde virüsün olası etkilerinin asgari düzeye indirilmesine yardımcı olacağından yeni ilana çıkılacak ihalelerde tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi işlemlerinde elektronik ihale (eihale) yöntemi kullanılacak.
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