Konya Büyükşehir'den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Konya Büyükşehir Belediyesi Korona virüs (Covid19) salgınına karşı kullanılmış maske, eldiven ve mendil gibi hijyen malzemelerinin yerlere atılmasının risk oluşturduğunu hatırlatarak yerlere atılmamasını konusunda çağrıda bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında ücretsiz maske dağıtımını sürdürüyor. Toplu ulaşım araçları ve toplu alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesinin ardından özellikle otobüs ve tramvay duraklarına zaman zaman kullanılmış maskelerin atılması sağlık açısından büyük risk oluşturuyor. Uzmanlar, yerlere atılan maske ve eldivenlerin virüsün yayılmasını hızlandıracağını, ayrıca bunları her gün yerden toplayan temizlik görevlilerinin de büyük risk altında kaldığını belirtiyor. Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid19 Tedbirlerine İlişkin” genelgede evlerden ve iş yerlerinden kaynaklanan tek kullanımlık maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzemesi atıklarının ağzı sıkıca kapatılan iç içe iki torbaya konulması, en az 72 saat süreyle oda veya balkonlarda bekletilmesi ve 'diğer atık' kategorisinde evsel atık olarak yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi hususlarında uygulamaya esas hükümler yer alıyor. Vatandaşların, virüsün yayılmasını engellemek için bu kurallara uyması büyük önem arz ediyor.

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