Hemşire ve güvenlik görevlisini döven 2 kardeş tutuklandı

<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'da bir özel hastanede çalışan hemşire ve güvenlik görevlisini döven 2 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.<br>Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Özel Farabi Hastanesi'nde meydana geldi. Covid- 19 şüphesiyle annelerini hastaneye getiren Adem Afşar ve İrfan Afşar, tartıştıkları hemşire T.T. ve olaya müdahale eden güvenlik görevlisi Z.E.´yi dövdü.<br>Hemşire ve güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine 2 kardeş gözaltına alındı. Haklarında 'kişinin yerine getirdiği sağlık ve kamu görevi nedeniyle kasten yaralama, birden fazla kişiyle görev yaptırmama için direnme' maddelerinden işlem başlatılan 2 kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adem ve İrfan Afşar kardeşler çıkarıldıkları Konya 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kardeşlerin annelerinde ise covid-19 bulunmadığı tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-04-10 16:30:16<br>
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