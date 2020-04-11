Konya'da fırın ve marketlerde kuyruklar oluştu

<br>İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, Konya'da da fırın ve marketlerde yoğunluk oluşturdu.<br>İçişleri Bakanlığı'nca bu gece 00.00 itibarıyla 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Konya merkez ve ilçelerde vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. Ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçları için de marketlere akın eden vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının uygulanmasına dakikalar kala iş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlardan bazılarının sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafeyi koruma ve maske takılması konusunda uyardı. DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYA <br>2020-04-11 00:14:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.