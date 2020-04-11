Sokağa çıkma yasağıyla Konya’da vatandaşlar sokağa döküldü

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Büyükşehirlerde hafta sonunda sokağa çıkma yasağı kararının ardından 2 günlük ihtiyaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar sokağa döküldü.

Hafta sonunda sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından Konya’da çok sayıda vatandaş yayan ve araçları ile fırın, market ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Yasak kararı sonrası evlerinden çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğuna neden olurken, fırın, market ve akaryakıt istasyonlarındaki market önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.