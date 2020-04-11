Konya’da cadde ve sokaklar boşaldı

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı sonrası Konya’da market ve fırınlara akın eden vatandaşlar yasağın başladığı gece yarısıyla birlikte cadde ve sokakları boşalttı.

Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta gece saat 24.00 itibarıyla 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın açıklanmasının ardından Konya'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Yasağın başlamasının ardından ise caddeler boşaldı. Mevlana Meydanı ve caddeler boş kalırken, vatandaşların büyük oranda yasağa uyduğu gözlendi.

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