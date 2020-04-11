Konya'nın Beyşehir ilçesinde cadde ve sokaklar sessiz Vatandaşlar, evlerinin önüne kadar gelen ekmek araçlarından yapılan satışlarla ekmek ihtiyacını karşılıyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yayınlanan genelde doğrultusunda, dün geceden bu yana uygulanmaya başlanılan geçici sokağa çıkma yasağının sonrasında şehir merkezinde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Beyşehir’de sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının getirilmesi sonrasında vatandaşların ihtiyacı temel gıda maddesi olan ekmek, şehir merkezinde faaliyetine izin verilen fırın ve ekmek fabrikaları vasıtasıyla karşılanıyor. İlçe halkının alınan kararlar kapsamında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmesinin ardından ekmek ihtiyaçları fırın işletmecilerinin mahallelerde araçlarıyla dağıtım yapmaları sayesinde gideriliyor. Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler de mahalle muhtarlarının eşlik ettiği dağıtım çalışmalarını organize ediyor. Vatandaşlar, evlerinin önüne kadar gelen ekmek araçlarından yapılan satışlarla ekmek ihtiyacını karşılıyor. Mahalle aralarında satışların yapıldığı noktalarda zabıta ekipleri vatandaşları sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarırken, fırınlarda perakende olarak ekmek satışının olmadığı hatırlatmasında da bulunuyor. Zabıta ekipleri, evlerinden inemeyen bazı vatandaşların balkonlardan sarkıttığı sepet ve poşetlerle ekmek teminine yardımcı oluyor.



Yasağı ihlal edenlere cezai işlem

Öte yandan, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla polis ekipleri mahalle aralarında da yasak ihlallerine karşı devriye gezip denetimler yapıyor. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulanıyor. BeyşehirKonya yolu üzerindeki polis ve jandarma uygulama noktalarında ise sakin bir gün yaşanıyor. Polis ve jandarma ekipleri, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların kimliklerini, görevli olup olmadıklarını ve sokağa çıkma izinleri olup olmadığını kontrol ediyor.

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