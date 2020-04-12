(Görüntülü) Konya- Ankara karayolunda sokağa çıkma yasağı sakinliği

KONYA'NIN Kulu ilçesinde her gün binlerce aracın geçiş yaptığı AnkaraKonya karayolunda sokağa çıkma yasağının sessizliği hakim oldu. <br>İçişleri Bakanlığının, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı uygulamasının etkisi KonyaAnkara karayolunda da görüldü. Kulu ilçesinde her gün binlerce aracın geçiş yaptığı AnkaraKonya karayolunda sokağa çıkma yasağının sessizliği hakim oldu. <br>Yasaktan önce yoldan geçen araçlarının durdurulup, sürücülerin seyahat belgesi ve ateşlerinin ölçüldüğü polis kontrol noktasında da herhangi bir aracın bulunmadığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Konya <br>2020-04-12 15:51:33<br>

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