Konya- Ankara karayolu boş kaldı

<br>Mehmet YILMAZ/KULU,(Konya)(DHA)KONYA'NIN Kulu ilçesinde her gün binlerce aracın geçiş yaptığı Ankara Konya karayolunda sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizlik hakim oldu. <br>İçişleri Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak´ta 48 saat sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdi. Yasak nedeniyle KonyaAnkara karayolu da sessizliğe büründü. Kulu ilçesinde her gün binlerce aracın geçiş yaptığı AnkaraKonya karayolunda yasağın 2´nci gününde yolların boşaldığı görüldü. Yasaktan önce yoldan geçen araçlarının durdurulup, sürücülerin seyahat belgesi ve ateşlerinin ölçüldüğü polis kontrol noktasında da herhangi bir aracın bulunmadığı gözlendi. DHA-Genel Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ <br>2020-04-12 14:57:44<br>

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