Markette silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı: Çikolata almaya girdim, birden aklıma geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Markette silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı: Çikolata almaya girdim, birden aklıma geldi

DHA

Markette silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı: Çikolata almaya girdim, birden aklıma geldi

<br>Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'da girdiği bir zincir markette silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli Musa Nurullah Çavdar (18) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesinde markete çikolata almak için girdiğini, soygunun birden aklına geldiğini ileri süren Çavdar, "Kasiyerden paraları istedim. O da kasanın anahtarının kendisinde olmadığını söyledi. Ben de panik yapıp, korkup, kaçtım. Olayı planlamadım. Çikolata almak için markete girdim, birden aklıma geldi"dedi.<br>Olay, geçen perşembe saat 14.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Hatip Caddesi üzerindeki bir zincir markette meydana geldi. Başında kapüşon ve ağzında maske bulunan şüpheli, markete girdikten kısa süre sonra kasaya geldi. Şüpheli yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, kasiyer Esra Dede'ye (24) doğrulttu. Kasadaki paraları isteyen şüpheli, Dede'nin anahtarın kendisinde olmadığı ve kasayı açamayacağını söylemesi üzerine tehditler savurarak hızla marketten uzaklaştı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. <br>'ARKADAŞINA ÇİKOLATA ALIP GELECEĞİM DEMİŞ'<br>İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelinin kaçış istikametinde göre çalışma başlattı. Polis, şüphelinin markete yakın bir noktada kendisini bekleyen bir motosiklete binerek kaçtığını tespit etti. Motosikletten yola çıkan polis, şüpheli Musa Nurullah Çavdar ve onunla birlikte motosikletle gelen R.D.'yi (17) yakaladı. Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan R.D., soygun girişiminden haberinin olmadığını, Çavdar'ın marketten çikolata alıp, geleceğim dediğini söyledi.<br>'BİRDEN AKLIMA GELDİ'<br>Musa Nurullah Çavdar ise ifadesinde, markete çikolata almak için girdiğini, soygunun birden aklına geldiğini söyledi. Çavdar, 'Arkadaşım R.D. ile birlikte motosiklette gezinteye çıktık. Ben R.D.'ye markete yakın bir noktada beklemesini, çikolata alıp geleceğimi söyledim. Çikolatayı alıp kasaya geldim. Birden aklıma kasadaki paraları almak geldi ve 3 ay önce birisinden aldığım kurusıkı tabancayı çıkardım. Kasiyer kasanın anahtarının kendisinde olmadığı söyledi. Ben de bunun üzerine panik yaptım. Korkup kaçtım. Çevreye birtakım borcum vardı. Onu ödeyebilmek için böyle birşeye kalkıştım. Pişmanım. Bu olayı planlamadım. Birden gelişti" dediği öğrenildi.<br>Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Musa Nurullah Çavdar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-04-12 10:05:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Beyşehir?in sessiz sokakları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Beyşehir?in sessiz sokakları havadan ...
(Görüntülü) 2'nci katın penceresinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 2'nci katın penceresinde mahsur kalan ...
(Görüntülü) Konya'da sokağa çıkma yasağına uyuldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'da sokağa çıkma yasağına uyuldu
(Görüntülü) Konya- Ankara karayolunda sokağa çıkma yasağı sakinliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya- Ankara karayolunda sokağa çıkma ...
Beyşehir Gölü ve boş sokaklar, havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü ve boş sokaklar, havadan görüntülendi
Kullanılmayan binada mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kullanılmayan binada mahsur kalan kedi kurtarıldı
Konya- Ankara karayolu boş kaldı
YEREL HABERLER Konya- Ankara karayolu boş kaldı
(Görüntülü) Yasağın ikinci gününde Konya'da sessizlik sürüyor.(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yasağın ikinci gününde Konya'da sessizlik sürüyor. ...
(Görüntülü) Konyalı çiftçi, ürünün zarar görmemesi için tarlada çalışıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konyalı çiftçi, ürünün zarar görmemesi ...
Konyalı çiftçi, ürünün zarar görmemesi için tarlada çalışıyor
YEREL HABERLER Konyalı çiftçi, ürünün zarar görmemesi için tarlada ...
(Görüntülü) Markette silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı Çikolata almaya girdim, birden aklıma geldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Markette silahlı soygun girişiminde ...
Konya’da 10 metre derinliğinde yeni obruk oluştu
YEREL HABERLER Konya’da 10 metre derinliğinde yeni obruk oluştu
Konya'da polisin sokağa çıkma yasağı denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Konya'da polisin sokağa çıkma yasağı denetimleri ...
(Görüntülü) Sokağa çıkma yasağında, soğuk hava depoları çalışıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokağa çıkma yasağında, soğuk hava ...
Konya'nın Beyşehir ilçesinde cadde ve sokaklar sessiz Vatandaşlar, evlerinin önüne kadar gelen ekmek araçlarından yapılan satışlarla ekmek ihtiyacını karşılıyor
YEREL HABERLER Konya'nın Beyşehir ilçesinde cadde ve sokaklar ...
(Görüntülü) Avusturyalı turist sokağa çıkma yasağına takıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Avusturyalı turist sokağa çıkma yasağına ...
(Görüntülü) Sokağa çıkma yasağında maske üretimine devam edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokağa çıkma yasağında maske üretimine ...
Sokağa çıkma yasağında, soğuk hava depoları çalışıyor
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağında, soğuk hava depoları çalışıyor
Avusturyalı turist sokağa çıkma yasağına takıldı
YEREL HABERLER Avusturyalı turist sokağa çıkma yasağına takıldı
Konya'da sokaklar sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Konya'da sokaklar sessizliğe büründü
(Görüntülü) Konya'da sokaklarında sessizlik hakim
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'da sokaklarında sessizlik hakim
(Görüntülü) KORONAVİRÜSE YAKALANAN ÇİFT TABURCU OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) KORONAVİRÜSE YAKALANAN ÇİFT TABURCU OLDU
Hastaları tedavi ederken koronavirüse yakalanan hemşire, taburcu oldu
YEREL HABERLER Hastaları tedavi ederken koronavirüse yakalanan ...
Koronavirüse yakalanan çift taburcu oldu 
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan çift taburcu oldu 

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X