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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, boş bir evde mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Evsat Mahallesinde iki katlı kullanılmayan boş bir evde bir kedinin mahsur kaldığı bilgisi verilmesi üzerine harekete geçen ilçe belediyesi ekipleri belirtilen adrese gitti. Vatandaşların sokağa çıkma yasağından ötürü ev sahibine ulaşamadığını beyan ettiği evde, penceresi açık durumda ikinci katta mahsur kalan bir kedi bulunduğu fark edildi. Belediye görevlileri ikinci kata uzattığı sepetli araç aracılığıyla kedinin bulunduğu yüksekliğe kadar çıktı. Kedi, belediye görevlisinin kucağında yere indirilerek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yere bırakılan kedi ara sokaklarda gözlerden kayboldu.

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