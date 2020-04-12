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Eve kapananlar pencere ve balkondan sohbet etti

İHA

Eve kapananlar pencere ve balkondan sohbet etti

Konya'da, iki günlük sokağa çıkma yasağına uyanlar pencere ve balkonlardan komşuları ile sohbet etti.
İçişleri Bakanlığının 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararı sonrası kent meydanları, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Evlerinden çıkamayanlar hafta sonu sohbetini pencere ve balkonlardan yaptı. Yasaklarla birlikte daha uzun süre evde vakit geçiren aileler komşularıyla balkon sohbetleriyle haberleşti. Havanın sıcak olmasını fırsat bilen çocuklar balkonlardan birbirlerine bağırarak 'isim şehir' gibi oyunlar oynadı. İhtiyacı olanlar ise kapılarına kadar getirilen ekmekten alma fırsatı buldu.

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