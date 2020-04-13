(Görüntülü) Konya'da 2 günlük yasağın ardından sokaklarda yoğunluk yaşandı

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından, cadde ve sokaklardaki insan ve araç yoğunluğu dikkat çekti. Aynı yoğunluk semt pazarlarında da yaşanırken, sosya mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. <br>Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada koronavirüs ölü ve vaka sayısının yüksek olduğu riskli iller arasında Konya'ya yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından bugün Konya'da bugün cadde ve sokaklarındaki yoğunluk dikkat çekti. Polis, kentin yoğun noktalarında uygulama yaparken, uzun araç kuyruklarının olduğu görüldü. Belediye otobüslerini ve yolcu minibüslerini durdurup kontrol eden polis, 84 yaşında olan ve bankaya gittiğini belirten bir kişiyi ise otobüsten indirerek yardımcı oldu. Maske takmayan ve giydiği kazakla ağzını kapatıp tedbir almaya çalışan bir minibüs sürücüsüne Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre para cezası uygulanıp, maske verildi. <br>PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK YAŞANDI <br>Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu açık olması gereken semt pazarları bugün açıldı. <br>Pazar yerlerinin etrafı bariyerlerle çevrilip, belirli noktalardan kontrollü girişler sağlandı. Zabıta ekipleri de giriş noktalarında vatandaşların ellerini dezenfekte etmesini ve maske takması yönünde uyardı. Alınan önlemlere rağmen pazar alışverişine gelenlerin sayısında yoğunluk olduğu, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Konya <br>2020-04-13 15:41:57<br>

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