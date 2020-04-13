Seyahat belgesini eksik aldı, yakalanınca "Komutana söyledim ben" dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Seyahat belgesini eksik aldı, yakalanınca "Komutana söyledim ben" dedi

İHA

İçişleri Bakanlığınca, korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının son bulmasının ardından Konya'da kent merkezine giriş ve çıkış denetimleri devam ediyor. Denetimlerde çocuğuna izin belgesi almadan ilçeden çıktığı için ceza yazılan bir kişi, "Ben komutana söyledim ailecek gideceğiz" diyerek kendini savundu.

Seyahat belgesini eksik aldı, yakalanınca "Komutana söyledim ben" dedi

İçişleri Bakanlığınca, korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının son bulmasının ardından Konya'da kent merkezine giriş ve çıkış denetimleri devam ediyor. Denetimlerde çocuğuna izin belgesi almadan ilçeden çıktığı için ceza yazılan bir kişi, "Ben komutana söyledim ailecek gideceğiz" diyerek kendini savundu.
İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan ettiği 30 büyükşehir arasında bulunan Konya'da cadde ve sokaklar 48 saat boyunca sessizliğe büründü. Yasağa büyük oranda uyulurken, izin belgesiz dışarı çıkanlar polis kontrol noktalarında durdurularak cezai işlem uygulanarak evlerine gönderildi. 48 saat boyunca Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehrin değişik noktalarında yaptığı uygulamada tek tek durdurulan sürücülerden 423 kişiye yasağı ihlal etmekten 43 bin 777 lira idari para cezası uygulandı. Gece saatlerinde sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından kent merkezine giriş ve çıkış yasağı kararı kapsamında uygulama noktalarında polis ekipleri denetimlerine devam etti. Araçlar tek tek durdurularak seyahat belgeleri incelendi, belgesi olmayan veya eksik olan kişilere idari para cezası uygulandı.
Merkez Selçuklu ilçesi Konya Ankara kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan sürücülerin kontrolleri tek tek yapıldı. Durdurulan sürücülerden R.Ü. Cihanbeyli'den geldiğini ve izin belgesinin olduğunu, Konya kent merkezine gitmek istediğini söyledi. Polis ekipleri tarafından araçta yapılan incelemede ise araçta bulunan çocukların izni olmadığı belirlendi. Araçtan indirilen R.Ü, bir süre boyunca polis ekiplerine açıklama yapmaya çalıştı. Görevli polis memuru ise "Bana resmi evrak lazım ve bu evrağın içerisindeki içerik önemli benim için. Burada yolculuk yapacak şahısların isimleri yazması lazım, özellikle çocukların" diyerek bilgilendirme yaptı. Cezai işlem uygulanan R.Ü. ise, "Ben ilçedeki komutana söyledim. Ben ona söyledim ailecek gideceğiz. Biz oradakileri tekrar telefon ile arasak yeniden düzenleseler olmaz mı" diyerek kendini savunması dikkat çekti. Araçta bulunan R.Ü.'nün 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akşehir’de yasağa uymayanlara ceza
YEREL HABERLER Akşehir’de yasağa uymayanlara ceza
Plakaları söküp 'artık Konya Emniyeti düşünsün' dedi, yakalanınca özür diledi
YEREL HABERLER Plakaları söküp 'artık Konya Emniyeti düşünsün' dedi, ...
Sosyal kartlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Sosyal kartlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı: “Süreç çok iyi yönetiliyor”
YEREL HABERLER AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı: “Süreç çok iyi ...
(Görüntülü) Konya'da 2 günlük yasağın ardından sokaklarda yoğunluk yaşandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'da 2 günlük yasağın ardından ...
Konya'da, 2 günlük yasağın ardından sokaklarda hareketlilik
YEREL HABERLER Konya'da, 2 günlük yasağın ardından sokaklarda ...
Prof. Dr. Zeliha Traş: “Virüsten etkilenmemek için ruh sağlığımızı da korumalıyız”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Zeliha Traş: “Virüsten etkilenmemek için ...
Selçuklu’da 5 yaşındaki Ravza’ya doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Selçuklu’da 5 yaşındaki Ravza’ya doğum günü sürprizi
Konya’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 1 yaralı
(Görüntülü) İnşaattaki asansör boşluğuna düşen çocuk öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) İnşaattaki asansör boşluğuna düşen çocuk ...
Kayıp çocuk su birikintisinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp çocuk su birikintisinde ölü bulundu
İnşaattaki asansör boşluğuna düşen çocuk öldü
YEREL HABERLER İnşaattaki asansör boşluğuna düşen çocuk öldü
(Görüntülü) Beyşehir?in sessiz sokakları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Beyşehir?in sessiz sokakları havadan ...
(Görüntülü) 2'nci katın penceresinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 2'nci katın penceresinde mahsur kalan ...
Eve kapananlar pencere ve balkondan sohbet etti
YEREL HABERLER Eve kapananlar pencere ve balkondan sohbet etti
(Görüntülü) Konya'da sokağa çıkma yasağına uyuldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'da sokağa çıkma yasağına uyuldu
(Görüntülü) Konya- Ankara karayolunda sokağa çıkma yasağı sakinliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya- Ankara karayolunda sokağa çıkma ...
Beyşehir Gölü ve boş sokaklar, havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü ve boş sokaklar, havadan görüntülendi
Mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Mahsur kalan kedi kurtarıldı
Yasağı ihlal edenler cezadan kurtulamadı
YEREL HABERLER Yasağı ihlal edenler cezadan kurtulamadı
Kullanılmayan binada mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kullanılmayan binada mahsur kalan kedi kurtarıldı
Konya- Ankara karayolu boş kaldı
YEREL HABERLER Konya- Ankara karayolu boş kaldı
Yasağın son gününde Konya'da sessizlik
YEREL HABERLER Yasağın son gününde Konya'da sessizlik
(Görüntülü) Yasağın ikinci gününde Konya'da sessizlik sürüyor.(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yasağın ikinci gününde Konya'da sessizlik sürüyor. ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X