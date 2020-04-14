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Korona virüsten iyileşen 5 hasta taburcu oldu

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yapılan tedavi sonrası iyileşen 5 korona virüs hastası, hastane idarecileri, doktor ve hemşireler tarafından alkışlarla taburcu edildi.

Korona virüsten iyileşen 5 hasta taburcu oldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yapılan tedavi sonrası iyileşen 5 korona virüs hastası, hastane idarecileri, doktor ve hemşireler tarafından alkışlarla taburcu edildi.
Beyşehir’in karantinada olan Esence Mahallesi’nde yaşayan ve korona virüs (Covid19) testleri pozitif çıkan Şerife B. (54), Şerife B. (63), Sadi B. (61), Kiraz S. (63) ve Ahmet Y. (39) Beyşehir Devlet Hastanesinde bir süre önce tedavi altına alındı. Sağlığına kavuşup şifa bulan ve sağlık görevlilerinin alkışlarla taburcu ederek hastaneden uğurladığı 5 hastadan 4’ü Beyşehir ilçe merkezindeki bir öğrenci yurdunda, 1’i ise evinde 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. Sağlıklarına kavuşan hastalar özverili çalışmaları nedeniyle hastane idarecileri, doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

“Bize çok iyi baktılar”
Şifa bulan hastalardan Sadi B, “Doktorlardan, sağlık personelinden Allah razı olsun, hepsi bize çok iyi baktılar” derken, eşi Şerife B. sağlık durumlarının iyi olduğunu ve doktorlara duacı olduklarını belirtti. Hastalardan Kiraz S. ise, “Önce devletimiz, sonra hemşirelerimiz, doktorlarımızdan Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz. Çok iyi baktılar, ilgilendiler, başımızdan ayrılmadılar” dedi. Taburcu olan Şerife B. de, tüm vatandaşların evde kalıp kendilerini korumasını isteyerek, “Biz bir ihmalkarlık yaptık ama önce yüce Rabbimiz, sonrasında doktorların, hemşirelerimizin sayesinde kurtulduk. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Kendimizi çok iyi hissediyoruz. İnşallah yakınlarımız olan öteki hastalar da çıkar” diye konuştu.

“Özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum”
Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu da yaptığı açıklamada, Covid19’la mücadelede Beyşehir Devlet Hastanesinde görev yapan hekim ve tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Hastaneden bu süreçte Covid19 tedavisi gören ve şifa bulan ilk hastaları taburcu etmeleri dolayısıyla çok önemli bir gün yaşadıklarını aktaran Küçükbuzcu, 5 hastanın taburcu edildiğini, bu hafta içerisinde taburcu edileceklerle birlikte bu rakamın 15’e ulaşmasını planladıklarını söyledi. Dr. Küçükbuzcu, taburcu edilen 4 hastanın Beyşehir merkezde bir öğrenci yurduna transfer edildiğini, orada 14 gün süreyle misafir edilerek takiplerinin yapılacağını, diğer 1 hastanın ise evinde aynı süreyle karantinada kalacağını belirterek, “Bu çalışmaların planlanmasında ve bugüne kadar bize bu süreçte desteklerini hiç esirgemeyen İlçe Kaymakamımıza ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüze yurtlarını açarak hastalarımıza bu yeri tahsis ettiği için de ayrıca çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Onların psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz”
Hastanenin Covid19 Servis Sorumlusu Dahiliye Uzmanı Dr.Burçin Özkart ise, yaklaşık iki hafta süreyle servislerinde Covid19 tanısı konulan hastaları takip ettiklerini belirterek, “Bu süreçte tedavilerine olumlu yanıt aldık. Bugünden itibaren de hastalarımızın taburcu edilmesine başladık. Üç gün içerisinde 10’a yakın hastayı daha taburcu edeceğiz” ifadelerini kullandı. Dr.Özkart, hastaların hastaneye ilk geldiklerinde çok korku duyup durumdan psikolojik olarak olumsuz etkilendiklerini belirterek, morallerini yüksek tutmak için de çok çaba gösterdiklerini aktararak şunları kaydetti:
“Onların psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz aslında biz burada. Korkularını öncelikle yenmeye çalışıyoruz, korkulacak, endişelenecek hiçbir şey yok. Biz burada tanıyı koyuyoruz, tedavisini de veriyoruz. Morallerini yüksek tutsunlar, korona tanısı almak, ölümle eşdeğer değil. Tedavilerini veriyoruz ve gördüğünüz gibi hastaları taburcu edebiliyoruz. Onların moralleri yüksek olduğu ve kendilerine baktıkları sürece zaten bu hastalığı yeniyorlar. Ama bizim önleyemediğimiz şey; onların psikolojisi. Daha çok onlara moral vermekle geçiyor açıkçası bizim vizitlerimiz. Onlar morallerini yükselttikten sonra da gerçekten toparlanıyorlar.”
Dr. Özkart, tüm vatandaşlara evde kalmaları çağrısında da bulunurken, çıkmaları halinde ise maskelerini mutlaka takmalarını ve sosyal izolasyona uymalarını isteyerek, “Mümkünse evden çıkmasınlar lütfen. Biz açıkçası karantina altına aldığımız mahallemizde bunu gördük. Bir kişi herkesi, bir köyü enfekte edebiliyor. Asıl bununla savaştık. Hala vakalarımız geliyor oradan. O yüzden, oradaki vatandaşlarımızın da özellikle evden çıkmamalarını, herhangi bir sıkıntıları olduğunda, öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi hemen acil servisimize başvurmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

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