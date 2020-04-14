Kaçak içki imalatı yapılan evlere polis baskını

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kaçak içki imalatı yapıldığı öne sürülen evlere baskın düzenleyen polis toplam 41 litre içki ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde bazı evlerde kaçak içki imal edildiği yönünde alınan bilgi üzerine harekete geçti. Ekipler, ilçe merkezinde bulunan 4 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Operasyonda 2 adreste yapılan aramada kaçak olarak imal edildiği belirlenen, bidon, kavanoz, şişe, mini cam damacana gibi kaplar içerisinde toplam 41 litre votka, viski, rakı ele geçirildi. Polis, adreste kaçak içki imalatında kullanılan malzemelerin yanı sıra 2 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirdi. Polis, olayla ilgili olarak şüpheli Ö.A., E.K., M.K. ve S.N.’yi gözaltına alırken, şahıslar hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem başlatıldığı öğrenildi. Kaçak içkilere el konulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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