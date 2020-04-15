Konya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Konya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

DHA

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Konya Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'ndan tahliyeler başladı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun, Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi ile birlikte cezaevlerindeki hükümlülerin tahliyelerine başlandı. Konya Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'nda tutulan hükümlüler de cezaevindeki işlemlerinin ardından otobüslere bindirilerek, cezaevinden çıkartıldı. Cezaevi çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri...

Konya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

<br>Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Konya Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'ndan tahliyeler başladı.<br>TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun, Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi ile birlikte cezaevlerindeki hükümlülerin tahliyelerine başlandı.<br>Konya Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'nda tutulan hükümlüler de cezaevindeki işlemlerinin ardından otobüslere bindirilerek, cezaevinden çıkartıldı.<br>Cezaevi çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alıırken, tahliye edilen hükümlülerin  maske takıp, sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ<br>2020-04-15 09:50:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akşehir lalelerle renklendi
YEREL HABERLER Akşehir lalelerle renklendi
Başkan Oprukçu: “Ağaç dikmek bizim işimiz”
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu: “Ağaç dikmek bizim işimiz”
Konya’da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 4 yaralı
Akşehir Belediyesinden şehit ve gazi ailelerine maske
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesinden şehit ve gazi ailelerine maske
(Görüntülü) Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkıp, canlı yayın yapan 2 arkadaşa para cezası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkıp, ...
Selçuklu Belediyesinden pazarda sosyal mesafe denetimi
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinden pazarda sosyal mesafe ...
Kaçak içki imalatı yapılan evlere polis baskını
YEREL HABERLER Kaçak içki imalatı yapılan evlere polis baskını
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkıp, canlı yayın yapan 2 arkadaşa para cezası
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkıp, canlı yayın ...
Konya toplu ulaşımda model oldu
YEREL HABERLER Konya toplu ulaşımda model oldu
(Görüntülü) Takside yakalanan 20 yaşından küçük 2 arkadaşa para cezası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Takside yakalanan 20 yaşından küçük 2 ...
Milletvekili Esin Kara’dan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Esin Kara’dan sağlık çalışanlarına ...
Konya Şeker üreticilere koruyucu sağlık seti dağıttı
YEREL HABERLER Konya Şeker üreticilere koruyucu sağlık seti dağıttı
Kadınlardan sağlık çalışanlarına ikram, çiçek ve alkışlı destek
YEREL HABERLER Kadınlardan sağlık çalışanlarına ikram, çiçek ve ...
Korona virüsten iyileşen 5 hasta taburcu oldu
YEREL HABERLER Korona virüsten iyileşen 5 hasta taburcu oldu
(Görüntülü) Beyşehir'de koronavirüs tedavisi gören 5 hasta taburcu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Beyşehir'de koronavirüs tedavisi gören 5 ...
Çaldığı telefonu kimlik bilgileriyle sattığı belirlenince suçlamayı kabul etti
YEREL HABERLER Çaldığı telefonu kimlik bilgileriyle sattığı ...
(Görüntülü) Kapkaççı, telefonu kimlik bilgilerini vererek satınca suçunu itiraf etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kapkaççı, telefonu kimlik bilgilerini ...
Oyun makinesindeki paraları da çalan hırsızlık şüphesi tutuklandı
YEREL HABERLER Oyun makinesindeki paraları da çalan hırsızlık ...
(Görüntülü) Ereğli'de 557 kişiye, 298 bin lira para cezası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ereğli'de 557 kişiye, 298 bin lira para ...
Ereğli'de 557 kişiye, 298 bin lira para cezası
YEREL HABERLER Ereğli'de 557 kişiye, 298 bin lira para cezası
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü
(Görüntülü) Plakaları söküp 'artık Konya Emniyeti düşünsün' dedi, yakalanınca özür diledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Plakaları söküp 'artık Konya Emniyeti ...
Akşehir’de yasağa uymayanlara ceza
YEREL HABERLER Akşehir’de yasağa uymayanlara ceza
Plakaları söküp 'artık Konya Emniyeti düşünsün' dedi, yakalanınca özür diledi
YEREL HABERLER Plakaları söküp 'artık Konya Emniyeti düşünsün' dedi, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X