Konya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

<br>Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Konya Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'ndan tahliyeler başladı.<br>TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun, Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi ile birlikte cezaevlerindeki hükümlülerin tahliyelerine başlandı.<br>Konya Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'nda tutulan hükümlüler de cezaevindeki işlemlerinin ardından otobüslere bindirilerek, cezaevinden çıkartıldı.<br>Cezaevi çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alıırken, tahliye edilen hükümlülerin maske takıp, sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ<br>2020-04-15 09:50:17<br>
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