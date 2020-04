Uzman Klinik Psikolog Malas: "Çocuklara kendi kaygı ve korkularımızı yansıtmayalım"

Uzman Klinik Psikolog Elmas Merve Malas, zorunlu tatil döneminde çocukların ebeveynlerini örnek aldıklarını belirterek, “Çocuklara kendi kaygı ve korkularımızı yansıtmayalım. Çocukların bu süreçle ilgili ne hissettiklerini konuşmaları için onları cesaretlendirelim” dedi.

Medicana Konya Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Elmas Merve Malas, psikolojik olarak herkesin zorlandığı bu dönemde çocukların bunaldığını, onların da bu süreçte ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi. Bu yüzden çocukların büyüklerin tepkilerini izlediklerini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Elmas Merve Malas, “Çocukların ebeveynlerini model aldıklarını unutmayalım ve onlara karşı toleranslı davranmaya çalışalım. Çocuklara kendi kaygı ve korkularımızı yansıtmayalım. Çocukların bu süreçle ilgili ne hissettiklerini konuşmaları için onları cesaretlendirelim” ifadelerini kullandı.



“Alışmaları için onlara süre verin”

Evin okula dönüşmesinin çocuklar için anlaşılması zor olabileceğini anlatan Uzman Klinik Psikolog Malas, “Çünkü çocukların hareket alanlarının kısıtlanması durumuyla ilk defa karşılaşıyorlar. Bu durumun geçici olduğunu uygun bir dille yaşına uyun olarak açıklamak gerekir. Bu yeni düzene hemen alışmakta zorlanan çocuklar olabilir. Alışmaları için onlara süre verin. Neye ihtiyaçlarının olduklarını sorun onlarla işbirliği yapın, eğer uygulanması mümkünse yerine getirmeye çalışın” diye konuştu.

Çocukların süreç içinde zorlanmamaları için rutinlerinin bozulmamasının önemli olduğunu kaydeden Uzman Klinik Psikolog Malas, “Bu nedenle hafta içi ve hafta sonu rutinlerini bozmamaya özen gösterin. Özellikle sabahları erken kalkma düzenini sürdürmek için gece yatma saatinin düzenlenmesi gerekir. Çocuğunuzla beraber çalışma programı hazırlayın; yarım saat ders, yarım saat dinlenme, yarım saat okuma gibi. Çocuklara sınırlarını gösterin sınırlar çocukların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar” şeklinde konuştu.

Derse hazırlanırken okula gitmeden önceki rutinlerin yapılması gerektiğini aktaran Merve Malas, “Örneğin; elini yüzünü yıkaması, kahvaltı yapması, üstünü değiştirmesi, kitap, defter, kalem vs. hazırlaması gibi. Derse başlamadan önce hareketli bir egzersiz ile öğrenmeye hazır hale gelmesini sağlayın” dedi.



“Ailecek vakit geçirin”

Haftalık derslerin bir kağıda yazılarak öğrencinin masasına koyulması gerektiğini belirten Psikolog Elmas Merve Malas, “Dersler bittikten sonra dinlenmeleri için zaman verin. Ders aralarında kalkıp hareket etmesi, isterse kısa bir oyun veya dans gibi canlandırıcı aktivitelerin yapılması motivasyonu arttırabilir. Her günün sonunda programa uyup uymadığını takip edin ve ödüllendirin. Ödüllere birlikte karar verin. Ailecek vakit geçirin, herkesin dahil olabileceği etkinlikler düzenleyin ancak herkesi kendine ait özel zamanı da olsun. İnternet ve diğer teknolojik aletlerin kullanımları konusunda sınırlar koyun. Teknolojik aletlerin kullanımı konusunda günlük limitler koyun. Çocuklara model olmak için bu kurala sizde uyun” dedi.



“Aile toplumun en önemli parçasıdır”

Sosyal ortamlarda olumlu konular hakkında konuşmaya çalışılması ve olumsuz konularda fazla ısrarcı olan kişilerin yanında fazla bulunulmaması gerektiğinin altını çizen Malas, şunları kaydetti: Eşler arasındaki problemleri çocukların yanında konuşmayın. Çocukların daha fazla kaygı ve korku hissetmelerine neden olabilir. Çocuklarınızla iletişim kurarken bu sürecin geçici olduğunu ve biteceğine dair bir yaklaşımda bulunarak çocuğunuzun okul ve sosyal yaşamının pozitif taraflarını hatırlatın. Çocuklara kendi kaygı ve korkularımızı yansıtmayın. Çocukların bu süreçle ilgili ne hissettiklerini konuşmaları için onları cesaretlendirin. Kardeşler arasında iş bölümü yaparken her çocuğun yaşına uygun şekilde yeterli oldukları alanlarla ilgili özgüvenlerini artıracak görevler verin. Kardeş kıskançlığını engellemek için büyük küçük arasındaki saygı sınırını gözetin ve koruyun. Aile büyüklerinizi sık sık arayarak çocuklarınıza bu konuda örnek olun onlarında aile büyüklerini aramaları konusunda yardımcı olun. Unutmayalım ki aile toplumun en önemli parçasıdır. Ailenin huzuru doğrudan toplumun huzurunu etkilemektedir.”

