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KONESOB Başkanı Karabacak: “Alışveriş tedarikine dikkat”

İHA

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Korona virüs salgını nedeniyle 1819 Nisan 2020 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşların alışveriş ve ihtiyaç tedariklerini hafta sonundan önce yapmaları uyarısında bulundu.

KONESOB Başkanı Karabacak: “Alışveriş tedarikine dikkat”

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Korona virüs salgını nedeniyle 1819 Nisan 2020 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşların alışveriş ve ihtiyaç tedariklerini hafta sonundan önce yapmaları uyarısında bulundu.
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat boyunca gerçekleşecek sokağa çıkma yasağı öncesinde, vatandaşların hafta sonu için ihtiyaçlarını belirleyerek Cuma günü akşam saatlerine kalmadan alışverişlerini tamamlamalarına dikkat çekti. Başkan Karabacak açıklamasında, “Vatandaşlarımızın bu hafta sonu ihtiyaç duyabilecekleri malzemelerin alışverişlerini cuma akşam saatlerine kalmadan gerçekleştirmelerini öneriyoruz. Böylece, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, devletimizin ve milletimizin büyük gayretle yürüttüğü mücadele ile elde edilen sonuçların daha iyiye gitmesi ve bu sıkıntıyı bir an evvel ortadan kaldırmaya destek olmak mümkün olabilecek” dedi.

“Alışverişlerinizi bakkal, manav ve pazarlardan yapın”
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konyalı vatandaşların alışverişlerini yaparken mahalle bakkalı, manav, pazar, şarküteri ve kasapları tercih etmesinin önemine de dikkat çekti. Karabacak, “Dünyanın ve ülkemizin önemli bir süreçten geçtiği bu günlerde birlik, beraberlik ve dayanışma da büyük bir önem arz ediyor. Bu dayanışmayı da alışveriş yaparken yerel ve küçük esnafımızdan yana kullanarak yapmak çok önemli” diye konuştu.
Yaklaşan Ramazan ayı öncesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Karabacak, “İslam alemi için oldukça önemli bir ay olan on bir ayın sultanı Ramazan ayına yaklaştık. Bu mübarek ay, bolluk ve bereketin, yardımlaşma ve dayanışmanın, birlik ve beraberliğin ayıdır. Bu mübarek ayda oruç tutup Allah’ın rızasını kazanırken, ülkemizin de içinden geçmiş olduğu durumu göz önünde bulundurarak Peygamberimizin, ‘Komşusu açken tok olarak geceleyen kişi Mümin değildir’ Hadisi Şerifini hatırlamalı ve bu mübarek ayda yardımlaşmaya daha fazla önem vermeliyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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