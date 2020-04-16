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Konya Büyükşehir sokak hayvanları için yemek atıklarından mama üretecek

İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da yemek artıklarını toplayarak modern ileri işleme teknikleri ile havyan mamasına dönüştüreceklerini belirterek, dünyada örneği olmayan proje ile dışa bağımlılığın ve maliyetin çok azalacağını, çevre kirliliği önlenerek Sıfır Atık politikasına katkı sağlanacağını söyledi.

Konya Büyükşehir sokak hayvanları için yemek atıklarından mama üretecek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da yemek artıklarını toplayarak modern ileri işleme teknikleri ile havyan mamasına dönüştüreceklerini belirterek, dünyada örneği olmayan proje ile dışa bağımlılığın ve maliyetin çok azalacağını, çevre kirliliği önlenerek Sıfır Atık politikasına katkı sağlanacağını söyledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanlar için yemek artıklarından mama üretim projesini gerçekleştiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 1 milyon metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en modern ve en büyük hayvan barınağının bulunduğu Konya’da sahipsiz hayvanlara yönelik çok sayıda örnek projeyi gerçekleştirdiklerini belirterek, şimdi de tüm dünyaya örnek olacak önemli bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Konya’da yemek artıklarını toplayarak modern ileri işleme teknikleri ile havyan mamasına dönüştürülmesini sağlamak için çalıştıklarını belirten Baştan Altay, böylece sokak hayvanları için yiyecek sağlanırken; yemek artıklarının yeniden ekonomiye kazandırılacağını, organik atıklar azaltılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık projesine katkı sağlanacağını söyledi. Proses çalışmaları devam eden proje kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, lokantalar gibi yemek artığı çıkaran yerlerden yemek artığı ve kazan artıklarının ayrı ayrı toplanmasının planlandığını kaydeden Başkan Alay, “Yemek Artığı Toplama Sistemi kurularak gıdaların soğutmalı araçlarla toplanmasını gerçekleştireceğimiz projede; modern üretim yöntemleriyle sterilize pişmiş köpekkedi maması üretilmesi üzerinde çalışıyoruz” dedi.

"Proses, laboratuvar ve deneme çalışmaları devam ediyor"
Yemek artıklarının hayvanlar için besleyici değeri çok yüksek besin kaynakları olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Atık ve artıkların tekniğine uygun olarak yapılacak olan ısıl işlemler sonucunda, kedi ve köpek yemi olarak geri kazanımı sağlanacak. Bu suretle sahipsiz hayvanlara çok ucuz ve kaliteli mamalar temin edilecek. Proje kapsamında proses çalışmaları ile laboratuvar analizleri, saha ve yedirme denemeleri devam ediyor. Kuracağımız tesiste günlük 10 ton yemek artığı işleme kapasitesi olacak. Günlük 2 ton mama üretimi planlıyoruz. Tesiste üretilecek yemler başta belediyemize ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki sokak hayvanlarının beslenmesi olmak üzere; 31 ilçe belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitelerimizin hayvan hakları platformları, yerel hayvan koruma görevlileri, gönüllü olarak sokak hayvanı beslemesi yapan hemşehrilerimiz ve tüm hemşehrilerimizle birlikte sokak hayvanlarımız için kullanılacak” diye konuştu.

"Dışa bağımlılık ve maliyet çok azalacak"
Proje ile çoğu ithal olan mamalar yerine çevreci, yerli üretim mama yapılmış olacağını kaydeden Başkan Altay, “Sadece belediyemiz barınağında sokak hayvanları için yıllık 400 ton mama tüketimi yapılıyor. Ülkemizde kediköpek mamaları büyük oranda ithal. Projemiz hayata geçince bu konuda dışa bağımlılığımız ve maliyetimiz çok azalmış olacak. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre dünyada her yıl gıdalarının yüzde 30’u (1.3 milyar ton), kişi başı 190 kilo gıda çöpe atılıyor. Dünyaya örnek olacak bu proje ile hem gıda artıkları değerlendirilerek çevre kirliliği önlenecek hem de sokak hayvanları için kaliteli mama elde edilecek. Şimdiden şehrimiz, ülkemiz ve tüm dünya için hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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