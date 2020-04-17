(Görüntülü) Koronavirüs hastalarına müdahale eden doktorun testi de pozitif çıktı 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Koronavirüs hastalarına müdahale eden doktorun testi de pozitif çıktı 

DHA

KONYA'da, acil servise gelen koronavirüs hastalarına ilk müdahaleyi yapan pratisyen hekim A.D., 'Covid-19' testi pozitif çıkınca tedaviye alındı.  Bozkır ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi, yakınının cenazesi için İstanbul'dan gelen kişi ile temasa geçtiği 2 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle 10 Nisan'da karantinaya alındı. Mahalledeki bu hastalara ilk müdahaleyi yapan, Bozkır Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli, pratisyen hekim A.D.'nin de yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine doktor A.D., tedaviye alındı. Diğer sağlık çalışanları da sağlık taramasından geçirilip, takibe...

(Görüntülü) Koronavirüs hastalarına müdahale eden doktorun testi de pozitif çıktı 

KONYA'da, acil servise gelen koronavirüs hastalarına ilk müdahaleyi yapan pratisyen hekim A.D., 'Covid-19' testi pozitif çıkınca tedaviye alındı. <br>Bozkır ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi, yakınının cenazesi için İstanbul'dan gelen kişi ile temasa geçtiği 2 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle 10 Nisan'da karantinaya alındı. Mahalledeki bu hastalara ilk müdahaleyi yapan, Bozkır Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli, pratisyen hekim A.D.'nin de yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine doktor A.D., tedaviye alındı.<br>Diğer sağlık çalışanları da sağlık taramasından geçirilip, takibe alındı. Mahalledeki karantina uygulaması ise sürüyorDHA-Genel Türkiye-Konya <br>2020-04-17 16:55:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koronavirüs hastalarına müdahale eden doktorun testi de pozitif çıktı
YEREL HABERLER Koronavirüs hastalarına müdahale eden doktorun testi ...
Başkan Akkaya’dan sağlıkçılara teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Akkaya’dan sağlıkçılara teşekkür ziyareti
(Görüntülü) 92 yaşındaki alzheimer hastası, koronavirüsü yendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) 92 yaşındaki alzheimer hastası, ...
Konya'nın asırlık çarşısında maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyuluyor
YEREL HABERLER Konya'nın asırlık çarşısında maske takma ve sosyal ...
Konya Büyükşehir Youtube kanalından evlere misafir oluyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Youtube kanalından evlere misafir ...
92 yaşındaki Alzheimer hastası, koronavirüsü yendi
YEREL HABERLER 92 yaşındaki Alzheimer hastası, koronavirüsü yendi
(Görüntülü) Ön iki ayağı olmayan buzağıya çocuğu gibi bakıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ön iki ayağı olmayan buzağıya çocuğu gibi ...
Tamir ettiği çatıdan düşüp hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tamir ettiği çatıdan düşüp hayatını kaybetti
Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da sulama sezonu başladı
YEREL HABERLER Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da sulama sezonu ...
Dünya Fair Play Ödülü alan ilk Türk’ün kitabı çıktı
YEREL HABERLER Dünya Fair Play Ödülü alan ilk Türk’ün kitabı çıktı
Sosyal mesafe kuralına uymayan 21 kişiye 25 bin TL ceza
YEREL HABERLER Sosyal mesafe kuralına uymayan 21 kişiye 25 bin TL ...
(Görüntülü) Yurttaki karantina misafirine, doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yurttaki karantina misafirine, doğum günü ...
Konya'daki karantina yurdunda sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER Konya'daki karantina yurdunda sürpriz doğum günü
(Görüntülü) Konya'da, yemek atıklarından hayvanlar için mama üretilecek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'da, yemek atıklarından hayvanlar ...
(Görüntülü) Temsili Nasreddin Hoca'dan 'evde kal' çağrısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Temsili Nasreddin Hoca'dan 'evde kal' ...
(Görüntülü) Konya Beyşehir'de, 1 mahalledeki karantina süresi uzatıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya Beyşehir'de, 1 mahalledeki ...
Konya'da, yemek atıklarından hayvanlar için mama üretilecek
YEREL HABERLER Konya'da, yemek atıklarından hayvanlar için mama ...
Konya Büyükşehir sokağa çıkma yasağı haftasında düzenleme çalışmaları yapacak
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir sokağa çıkma yasağı haftasında ...
Kaymakam Coşkun bir maaşını milli dayanışma kampanyasına bağışladı
YEREL HABERLER Kaymakam Coşkun bir maaşını milli dayanışma ...
Temsili Nasreddin Hoca'dan 'evde kal' çağrısı
YEREL HABERLER Temsili Nasreddin Hoca'dan 'evde kal' çağrısı
Beyşehir’in bir mahallesinde karantina tedbirleri sürüyor
YEREL HABERLER Beyşehir’in bir mahallesinde karantina tedbirleri ...
Başkan Pekyatırmacı yardım faaliyetlerini inceledi
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı yardım faaliyetlerini inceledi
Konya Beyşehir'de, 1 mahalledeki karantina süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Konya Beyşehir'de, 1 mahalledeki karantina süresi ...
Konya Büyükşehir sokak hayvanları için yemek atıklarından mama üretecek
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir sokak hayvanları için yemek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X