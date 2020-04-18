AFAD gönüllüleri,  sokağa çıkma yasağında şehitleri unutmadı

<br>İsmail AKKAYATolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA´da, `Vefa Sosyal Destek Grubu´nda görev yapan AFAD gönüllüleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle şehit yakınlarını ziyaret edemeyenler adına şehitliğe giderek dua etti, kuru otlarını temizlediği mezarlıkları suladı. <br>AFAD gönüllüleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında illerdeki `Vefa Sosyal Destek Grubu´nda yardım ediyor. Bu kapsamda Karatay Kaymakamlığı´na bağlı grupta 65 yaş üstü kişilerin ihtiyaçlarını evlerine götüren AFAD gönüllüleri, kentteki sokağa çıkma yasağı nedeniyle şehitleri unutmadı. Konya Şehitliği´ni ziyaret eden gönüllüler, dua edip, kuru otlarını temizlediği mezarları suladı.<br>Gönüllülerden Tuğçe Boyacı, bu haftanın Şehitler Haftası olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:<br>"Şehitler haftasındayız. Onları unutmamak için, onlara vefamızı göstermek için buraya geldik. Dua ettik, mezardaki kuru otları temizledik ve mezarları suladık. Sokağa çıkma yasağından dolayı şehit aileleri gelemediği için biz de şehitlerimizi yalnız bırakmamak için buraya geldik.´´<br>Erol Işık da "Şehitler haftasındayız ve bugün de sokağa çıkma yasağı olduğu için şehitlerimizi unutmadık. Yalnız bırakmamak adına aileleri buraya gelemediği için buraya gelip otları temizledik, mezarlıkları suladık ve dua ettik. <br>Buradan sonra Karatay Kaymakamlığı´nın `Vefa Sosyal Destek Grubu´na gideceğiz ve AFAD gönüllüsü olarak, 65 yaş üstü ağabeylerimizin, amcalarımızın, teyzelerimizin ihtiyaçlarını ulaştırmaya gideceğiz. Bizler sizler için buradayız, sizler de evinizde kalın´´ diye konuştu.<br> DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYAHasan DÖNMEZ <br>2020-04-18 09:15:42<br>

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