(Görüntülü) Konya sokaklarında sessizlik hakim

KONYA?da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.<br>İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından, 31 ilçesi bulunan, yaklaşık 2 milyon 300 bin nüfuslu Konya?da, sessizlik hakim oldu. Sokaklarda, yasa kapsamı dışında olup iş yerlerine gidenler dışında yasağı ihlal eden olmadığı görüldü. <br>Konya, Sağlık Bakanlığı?nın ?Covid-19? vaka ve ölü sayının en fazla olduğu iller arasında yer alıyordu.DHA-Genel Türkiye-Konya <br>2020-04-18 10:39:04<br>
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