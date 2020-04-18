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Hayvanat bahçesinde hayvanların bakımları eksiksiz yapılıyor Konya'da bulunan Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesinde aslanlar ve kaplanlar piyasadan tedarik edilen etle, diğer hayvanlar hazırlanan özel yemlerle besleniyor

İHA

Hayvanat bahçesinde hayvanların bakımları eksiksiz yapılıyor Konya'da bulunan Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesinde aslanlar ve kaplanlar piyasadan tedarik edilen etle, diğer hayvanlar hazırlanan özel yemlerle besleniyor

Konya’da bulunan ve korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesinde hayvanların bakımları aksatılmadan devam ediyor. Aslanlar, kaplanlar piyasadan tedarik edilen etlerle beslenirken, diğer hayvanların yemleri özel hazırlanıyor.
Korona virüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi yaklaşık 1 ay önce ziyarete kapatıldı. Ziyaretçinin olmadığı hayvanat bahçesinde günlük bakım faaliyetleri aksatılmadan devam ediyor. Aslanlar ve kaplanlar ve diğer yırtıcı hayvanlar piyasadan tedarik edilen etlerle beslenirken, otobur hayvanların yemleri, köpek, kedilerin mamaları da hayvanat bahçesinin deposuna kamyonlarla getiriliyor. Hayvanat Bahçesindeki bakıcılar da maskelerini takıp, önlemlerini alarak hayvanlara yemlerini dağıtıyor. Aslanlar ve Bengal kaplanlarının yiyeceği etler kafeslere el arabaları ile taşınıyor.

“Biz burada her hayvana özgü yem karıştırmaları yapıyoruz”
Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Fatih Altay, hayvanat bahçesinin Covid19 tedbirleri kapsamında yaklaşık bir aydır ziyaretçilere kapalı olduğunu belirterek, "Ziyaretçi olduğu zamanlarda olduğu gibi bakım ve beslememiz devam ediyor. Özellikle insanlar olmadığı için hayvanlar daha rahat tavırlar sergiliyor. Biz burada her hayvana özgü yem karıştırmaları yapıyoruz. Bunları profesyonel yem fabrikalarında yaptırıyoruz. Enerjisi, protein, vitamin değerleri olan yemler tüketiyorlar. Aslanlarımızı, Bengal kaplanlarımızı ve diğer yırtıcı hayvanları piyasadan tedarik ettiğimiz etlerle besliyoruz. Diğer yemleri tüketen otobur hayvanlar da yine Konya piyasasından tedarik ettiğimiz yemlerle besliyoruz. Hayvan beslemede özellikle iklim şartlarının çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Kışları çok soğuk geçtiği zamanlarda ekstra yem takviyelerinde bulunuyoruz. Yazları da hayvanları daha serin tutacak, özellikle C vitamini takviyesini fazladan ilave ediyoruz yemlerin içerisine” dedi.
Veteriner Hekim Altay, New York’taki Bronx Hayvanat Bahçesindeki bir kaplanda Covid19 virüsü olduğunun tespit edilmesinin ardından günde 2 defa hayvanların bulunduğu ortamların antiviral dezenfektanlarla temizlendiğini aktardı. Fatih Altay, ayrıca Türkiye’deki Covid19 salgınının bir an önce bitmesini temenni ederek hastalığın bitmesinin ardından Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesinin yeniden ziyarete açılacağını sözlerine ekledi.

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