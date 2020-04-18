Fransa'da ölüme terk edilen Türk, ambulans uçakla Konya'ya getirildi

<br>Tolga YANIK/KONYA,(DHA)FRANSA'nın Lyon kentinde yaşayan Zekeriya Kılınç (33), çalıştığı iş yerinde kalbi durunca kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınıp, yaşam destek ünitesine bağlandı. Fransız doktorların beyin ölümünün gerçekleştiği ileri sürerek imza istediği aile, Türk Konsolosluğu ile irtibata geçti. Konsolosluk yetkilileri ise Kılınç'ın beyin ölümünün gerçekleşmediğini öğrendi. Bunun üzerine Kılınç, Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla Konya'ya getirilerek tedaviye alındı. <br>Zekeriya Kılınç'ın 30 Mart günü iş yerinde kalbi durdu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kılınç, yoğun bakım servisine alınarak yaşam destek ünitesine bağlandı. Doktorlar, Kılınç'ın beyin ölümünün gerçekleştiğini, bu nedenle solunum cihazından ayrılması gerektiğini belirtip, aileden imza istedi. Kılınç'ın eşi Yasemin ile ağabeyi İlyas Kılınç da Türk Konsolosluğu ile iletişime geçti. Konsolosluk yetkilileri, Zekeriya Kılınç´ın yoğun bakımda hareket ettiği görüntüler ile filmlerini Türk doktorlara gösterdi. Görüntüleri izleyen Türk doktorlar, Zekeriya Kılınç´ın beyin ölümünün gerçekleşmediğini ve normale dönme umudu olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Kılınç'ın Türkiye´ye getirilmesi için harekete geçildi. <br>KARDEŞİ İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI<br>Uluslararası bir imza platformunda, kardeşinin Türkiye´de tedavi altına alınması için kampanya başlatan İlyas Kılınç, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "30 Mart tarihinde kardeşim Fransa'da kalp durması sonrası devlet hastanesine kaldırıldı. Fransız doktorlar artık bir müdahale olmadığını söylemişler. Başkonsolosluğumuz bu durumu duyunca tetkikleri bir Türk doktora göstermiş. Türk doktor bu hastanın beyin ölümü gerçekleşmemiş demiş. Buna istinaden Türkiye Sağlık Bakanlığı'na e-mail attı. Ambulans uçak talebinde bulunmak için yetkililerden yardım rica ediyorum" dedi. Kılınç'ın imza kampanyasına binlerce kişi destek verdi.<br>KONYA'YA GETİRİLDİ<br>Türkiye'nin Fransa Başkonsolosluğu, Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçti. İki ülkenin, koronavirüs tedbirleri kapsamında hava sahasının kapalı olmasına rağmen Fransa'ya ambulans uçak gönderildi. Ambulans uçak, Perşembe günü Zekeriya Kılınç'ı Fransa'dan alıp, Konya'ya getirdi. Konya Numune Hastanesi yoğun bakım servisine yatırılan Kılınç'ın tedavisi sürüyor. Yaşam destek ünitesine bağlı bulunan Kılınç'ın ışığa karşı az da olsa tepki verdiği belirtildi. <br>KORONA TESTİ NEGATİF ÇIKMIŞ<br>Kardeşine Fransa'da yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını belirten İlyas Kılınç, "Bilmediğimiz bir nedenden kardeşimin kalbi durdu. Hastanede yaşam destek ünitesine bağlandı. Koronavirüs olduğundan şüphelenmişler. Fakat yapılan testin sonucu negatif çıkmış. Kardeşim yoğun bakımda az da olsa hareket etmiş, bazı şeylere tepki vermiş. Fransız doktorlar kardeşimin fişinin çekilme durumu olduğunu söylemiş. Sağ olsun Türk Konsolosluğumuz yapılan tetkikleri başka bir doktora göstermiş. O doktorda kardeşimin beyin ölümünün gerçekleşmediğini, hayatta kalma ihtimalinin olduğunu söylemiş. Bu doktorun görüşü üzerine Konsolosluğumuz kardeşimi Türkiye'ye getirmek için gerekli yerlerle görüşüp, ayarlamalarda bulundu" dedi. <br>SAĞLIK DURUMU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK<br>Sağlık Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girerek kardeşini Türkiye'ye getirdiklerini belirten İlyas Kılınç, "Konsolosluğumuz durumu Türkiye'ye bildirince Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığımız devreye girdi. Kardeşimi Türkiye´ye getirmek için ambulans uçak gönderildi. Kardeşim uçakla Konya'ya getirilip tedavi altına alındı. Bakanlıklarımıza çok teşekkür ederim. Doktorlar, kardeşimin sağlık durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceğini söylediler'' diye konuştu. <br>Baba Mehmet Kılınç da, oğlunun şu anda yoğun bakımda olduğunu ve bir an önce iyileşmesini beklediklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK <br>2020-04-18 13:43:04<br>

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