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NEÜ’de 14 bin canlı ders işlendi

İHA

Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) üç haftada 300 binin üzerinde kullanıcı ile 14 bin canlı ders işlendi.

NEÜ’de 14 bin canlı ders işlendi

Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) üç haftada 300 binin üzerinde kullanıcı ile 14 bin canlı ders işlendi.
Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının üniversitelerin 20192020 Bahar dönemi derslerini uzaktan eğitim bünyesinde yapmaları konusundaki kararı sonrası NEÜ, 23 Mart 2020 tarihinde doküman paylaşımı, 30 Mart 2020 tarihinde de canlı dersler üzerinden uzaktan eğitime başladı.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, kısa sürede alt yapı çalışmalarını tamamlayarak senkron ders yapabilen sayılı devlet üniversiteleri arasında yerlerini aldıklarını ve iyi bir noktaya geldiklerini ifade etti. Uzaktan eğitim faaliyetlerini daha da iyi bir noktaya ulaştırmak için ekiplerinin durmadan çalışmaya devam ettiğini söyleyen Zorlu, NEÜ bünyesinde ön lisans, lisans ve lisansüstündeki teorik derslerin, oluşturulan canlı ders programları ile tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildiğini belirtti. Kayıt altına alınan derslerin, asenkron erişim için uzaktan eğitim sistemine eklendiğini ve öğrencilerin istedikleri zaman ders tekrarı yapabildiklerini söyleyen Zorlu; “Enstitüler bünyesindeki tez savunma, tez izleme komitesi ve doktora yeterlik sınavları da yine uzaktan eğitim sistemi üzerinden diğer bazı şartlara da bağlı olarak gerçekleştirilmektedir” dedi.
NEÜ Enformatik Koordinatörlüğü, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri çerçevesinde öğrencilerin senkron ve asenkron dersleri takip edebildiğinin altını çizen Rektör Zorlu şöyle devam etti: “Eöğrenme portalı üzerinden senkron ve asenkron dersler yanında öğretim elemanlarının eklediği ders materyallerine erişebilen, öğretim elemanlarıyla senkron ve asenkron etkileşim imkânları bulabilen öğrenciler, Adobe Connect yazılımı ile de öğretim elemanının görüntülü ve sesli katılımı, ekran ve belge paylaşımı, beyaz tahta uygulaması, öğrencilerin tümünün sesli ve görüntülü katılımı gibi özellikler ile etkileşimli ders yapma fırsatı buluyorlar. Üniversitemizdeki uzaktan eğitim faaliyetlerinin ilk üç haftasında 14.017 adet canlı ders işlendi. Bu canlı derslerin süresi 4.558 saat, yaklaşık 190 güne tekabül ediyor. Toplamda 302 bin 124 kullanıcının eriştiği ve 24 bin 131 adet içeriğin paylaşıldığı uzaktan eğitim sistemi ile işlenen derslerin örgün ders saati karşılığı da 13 bin 674 saat olarak gerçekleşti.”
Bu süreçte Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin öğrencilerine daha iyi eğitim verebilmek için tüm imkânlarını seferber ettiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, bu zor günlerde özverili çalışmalarından ötürü bütün akademik ve idari personele teşekkürlerini ifade ederken, öğrencilere de derslerinde başarılar diledi.

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