Sokağa çıkma yasağının ihlal eden 3 kadın emniyete götürüldü

<br>Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'da markete süt almaya gittiklerini ileri süren ve üzerlerinden kimlik çıkmayan 3 kadın, polis merkezine götürüldü.<br>İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında 31 şehirde getirilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezi ile kentin giriş-çıkış noktalarında denetim yapıyor. Bu kapsamda Karatay ilçesi Eski Garaj bölgesinde denetim yapan polis, caddede dolaşan 3 kadına kimlik sordu. Üzerlerinde kimliklerinin bulunmadığını ve markete süt almaya gittiklerini söyleyen kadınlar, kimlik tespiti için emniyete götürüldü.<br>Kadınlar ekip otosuna sosyal mesafe kuralı gözetilerek, bindirildi. Panik atağı olduğunu ileri süren kadınlardan biri, polis memurları tarafından ikna edilerek, ekip otosuna bindirildi. <br>Kadınlar hakkında kimlik tespitinin ardından idari işlem yapılacağı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ<br>2020-04-18 15:21:25<br>
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