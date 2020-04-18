Ereğli'de kiraz ağaçları çiçek açtı

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Konya’nın Ereğli ilçesinde hava sıcaklıklarının artması ile birlikte kiraz ağaçları çiçek açtı.

İlçeye bağlı Yeni Yıldızlı Mahallesi ve İvriz yolu üzerinde bulunan kiraz ağaçları hava sıcaklıklarının artmasıyla tomurcuklanarak çiçek açtı. Kiraz bahçelerinin sağladığı beyaz görselliğin yanı sıra, hoş kokusu bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

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