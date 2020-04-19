Ereğli’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutulandı

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Konya’nın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu hap ve eroin ele geçirilirken 3 kişi tutuklandı.

Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen 6 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslarla birlikte 2.66 gram eroin maddesi ve 62 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan H.D.E, S.Ö. ve A.B. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Ereğli Cezaevine gönderildi.

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