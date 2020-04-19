Diyetisyen Büyükzeren: “Sahur yapmadan oruç tutmayalım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Diyetisyen Büyükzeren: “Sahur yapmadan oruç tutmayalım”

İHA

Diyetisyen Mukadder Büyükzeren, sahur yapmanın Ramazan ayının temel taşı olduğunu belirterek, "Sahur öğününü mutlaka yapın. Sahur yapmadan oruç tutmayalım. Ayrıca gün içerisinde içemediğimiz bitki çaylarını iftar sahur arasında bir iki fincan şeklinde tüketebiliriz. Bu da bizim metabolizmamızın hızlanmasına yardımcı olacaktır" dedi.

Diyetisyen Büyükzeren: “Sahur yapmadan oruç tutmayalım”

Diyetisyen Mukadder Büyükzeren, sahur yapmanın Ramazan ayının temel taşı olduğunu belirterek, “Sahur öğününü mutlaka yapın. Sahur yapmadan oruç tutmayalım. Ayrıca gün içerisinde içemediğimiz bitki çaylarını iftar sahur arasında bir iki fincan şeklinde tüketebiliriz. Bu da bizim metabolizmamızın hızlanmasına yardımcı olacaktır” dedi.
Medova Konya Hastanesi Diyetisyeni Mukadder Büyükzeren, beslenme alışkanlıklarının dönemsel olarak değişebildiğini söyledi. Ramazan ayının da beslenme alışkanlıklarının değiştiği belirgin dönemlerden bir tanesi olduğunu anlatan Diyetisyen Mukadder Büyükzeren, “Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenerek toksinlerden vücudumuzu arındırmalıyız. Bu dönemde bizim asıl amacımız kilo vermek olmamalıdır. Bir gün içerisinde 56 öğün yaparken, 2 öğüne kadar düşüyor. Bu bir anda aşırı yemek tüketimimize neden oluyor” ifadelerini kullandı.
Aşırı yemek tüketimini önlemek için iftarın su ve hurmayla açılması gerektiğini belirten Diyetisyen Mukadder Büyükzeren, “İftarda orucu açtıktan sonra hazırladığımız iftariyeliklerden yeyip biraz peynir, zeytin, ceviz tüketerek sonrasında 1015 dakika kadar ara vermeliyiz. Bu arayı verdikten sonra ana yemeğe geçebiliriz. Ana yemekte de mutlaka hafif yemekler tercih edilmeli. Zeytinyağlı sebze yemekleri, etli sebze yemekleri, haşlama, fırın ya da ızgara olan et ürünleri tüketebiliriz. Daha sonrasında da yanında mutlaka bol mevsim yeşilliklerinin olduğu salatamız olmalı” diye konuştu.
İftarda Ramazan pidesinin bir avuç içi kadar tüketilmesi gerektiğini ifade eden Diyetisyen Büyükzeren, “Sahurda daha çok tam tahıllı ürünleri, bizi daha çok tok tutucu ürünleri tercih etmeliyiz. Yumurta, tam tahıl ve tam buğday ekmeği, bol yeşillik, yoğurt, süt gibi ürünler olmalı. Bunlar bizim tokluk süremizi artırarak gün içerisinde acıkmamızı engelleyecektir. Ayrıca sahur ve iftar arasında günlük mutlaka en az iki litre kadar su içmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Metabolizmanızı hızlandırmak için egzersiz yapın”
Zamanla su içmedeki azalma, hareketlerdeki azalma, spor egzersiz yapmama ve öğün sayısındaki azalmanın metabolizmayı yavaşlattığını kaydeden Büyükzeren, “Bunu hızlandırmak için de iftardan 23 saat sonra hafif tempolu 3035 dakikalık bir yürüyüş ya da egzersiz programları yapmanızı öneriyorum” dedi.

"Öğünlerdeki miktarlarımızı aza indirip yemekleri çok fazla çiğneyerek tüketmeliyiz"
Ramazan ayının en belirgin özelliklerinden bir tanesinin de çeşit çeşit iftar sofraları olduğunu aktaran Büyükzeren şunları kaydetti: “İftar sofralarına oturup bir anda birçok yemeği hızlı şekilde yemek bizim midemizde yanma, reflü, gastrit gibi problemlere yol açabileceği için aslında kendimize zarar vermiş oluyoruz. Bunu önlemek amacıyla da mutlaka öğün miktarımızı aza indirip yemekleri çok fazla çiğneyerek tüketmeliyiz. Kısa sürede daha fazla yemek yenildiği için bu da bizim zamanla kilo kontrolünü kaybetmemize ve kilomuzun artmasına neden olmaktadır. Buna da mutlaka dikkat etmeliyiz bu dönemde.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Konya'da 35 metre çapında, 15 metre derinliğinde yeni obruk oluştu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'da 35 metre çapında, 15 metre ...
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Altay: “Belediyelerin her türlü desteği hayati önemde”
YEREL HABERLER Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Altay: ...
(Görüntülü) Polise 'ekmek alma' ve 'maske dikme' bahanelerini söyledi, ceza yedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polise 'ekmek alma' ve 'maske dikme' ...
İlçeyi dolaşıp ücretsiz ekmek dağıttı
YEREL HABERLER İlçeyi dolaşıp ücretsiz ekmek dağıttı
Bacakları ve kuyruğu kesilmiş 2 yavru kedi, ölü bulundu
YEREL HABERLER Bacakları ve kuyruğu kesilmiş 2 yavru kedi, ölü ...
KOMÜT Başkanı Bulut: “Devlet bankalarındaki gayret ve özveri özel bankalarda yok”
YEREL HABERLER KOMÜT Başkanı Bulut: “Devlet bankalarındaki gayret ve ...
(Görüntülü) Konyalı çiftçi, tarlada çalışıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konyalı çiftçi, tarlada çalışıyor
Yasağı ihlal etti, yakalanınca "Maske üretim atölyesinde çalışıyorum" dedi
YEREL HABERLER Yasağı ihlal etti, yakalanınca "Maske üretim ...
Diyetisyen Nazlı: “Bahar yorgunluğu yaşamamak ve korona virüse karşı sağlıklı beslenilmeli"
YEREL HABERLER Diyetisyen Nazlı: “Bahar yorgunluğu yaşamamak ve ...
Ereğli’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutulandı
YEREL HABERLER Ereğli’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutulandı
Ereğli'de kiraz ağaçları çiçek açtı
YEREL HABERLER Ereğli'de kiraz ağaçları çiçek açtı
Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yaptı, 'şeytana uydum' dedi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler ...
(Görüntülü) Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yaptı, 'şeytana uydum' dedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli ...
(Görüntülü) Konya'da sokağa çıkma yasağında hayvanlar unutulmadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'da sokağa çıkma yasağında hayvanlar ...
Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yaptı, 'şeytana uydum' dedi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler ...
(Görüntülü) Sokağa çıkma yasağının ihlal eden 3 kadın emniyete götürüldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokağa çıkma yasağının ihlal eden 3 kadın ...
Üniversiteden uzaktan online ders
YEREL HABERLER Üniversiteden uzaktan online ders
Sokağa çıkma yasağının ihlal eden 3 kadın emniyete götürüldü
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağının ihlal eden 3 kadın emniyete ...
(Görüntülü) Fransa'da ölüme terk edilen Türk, ambulans uçakla Konya'ya getirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Fransa'da ölüme terk edilen Türk, ...
Konya'da sokağa çıkma yasağında hayvanlar unutulmadı
YEREL HABERLER Konya'da sokağa çıkma yasağında hayvanlar unutulmadı
NEÜ’de 14 bin canlı ders işlendi
YEREL HABERLER NEÜ’de 14 bin canlı ders işlendi
Konya’da boş cadde ve sokaklar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Konya’da boş cadde ve sokaklar havadan görüntülendi
(Görüntülü) Konya'da, ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıtıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'da, ihtiyaç sahibi ailelere yardım ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmuyor
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X