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Konya'nın bir mahallesinde karantina kaldırıldı

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesinde korona virüse karşı yürütülen tedbirleri kapsamında alınan karantina uygulaması kaldırıldı.

Konya'nın bir mahallesinde karantina kaldırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesinde korona virüse karşı yürütülen tedbirleri kapsamında alınan karantina uygulaması kaldırıldı.
Beyşehir İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 1 Nisan 2020 tarihinde alınan kararla başlatılan karantina uygulaması 19 gün boyunca sürerken, yerleşim merkezinde gece 00.00 itibariyle tedbirlerin kaldırılması sonrasında sokağa çıkma kısıtlaması da son buldu. Karantina uygulamasının kaldırılmasının ardından yerleşim merkezine giriş çıkışlar da serbest hale gelirken, 19 gündür nöbet bekleyen jandarma ekipleri bölgeden ayrıldı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin karantina kararı verilmeden önce yerleşim merkezinde oluşturulan ekipler vasıtasıyla evleri tekrar ziyaret edip vatandaşları sağlık taramasından geçirdiği bildirildi. Karantina kararının kaldırıldığı yerleşim merkezinde halen 10 hanede tedbirlerin sürdüğü, bu adreslerde kalan ailelerin evlerinde izolesi ve takip süreceğinin devam edeceği öğrenildi.
Karantina uygulamasının kaldırılmasının ardından vatandaşların evlerinden çıkıp tarımsal faaliyetlerine başladığı ve yerleşim merkezindeki dükkanların da açıldığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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